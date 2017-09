Uprostřed nové cyklostezky v Jeseníku roste strom

Novou stezku podél řeky Staříče využívají několik dní cyklisté a pěší v Jeseníku. Zhruba čtvrtkilometrový úsek by nebyl ničím zvláštní, pokud by v polovině trasy nestál uprostřed cesty vzrostlý strom.

Kmen mohutného jasanu mohou lidé obejít z obou stran. Přímo pod stromem se nenachází asfalt ani dlažba, místo lidé překonávají po lávce.

„Strom roste krásně uprostřed. Je jen otázkou času, než do něj někdo narazí,“ poznamenala s úsměvem cyklistka Jana Obšilová.

Strom znamenal překážku i pro stavbaře při budování stezky. „Původně jsme žádali o jeho pokácení, nicméně odbor životního prostředí to nedovolil,“ řekl vedoucí Oddělení investic a rozvoje jesenické radnice Jiří Uher.

Stezku nebylo možné postavit nalevo ani napravo od kmene.

„Na jedné straně je soukromý pozemek plynárny. Na druhé bychom se dostali nad řeku na pozemky Povodí Odry. To by z důvodu průtočnosti koryta s trasováním stavby nesouhlasilo,“ objasnil Jiří Uher.

Jasan ztepilý s obvodem kmene 310 centimetrů a odhadovaným stářím sto padesát let je na Jesenicku jedním z největších svého druhu rostoucích mimo les.

„Jeho ekologická a estetická hodnota je velmi vysoká. Proto bylo v zájmu ochrany přírody najít takové řešení, aby nemusel být skácen. Žádná nová výsadba by ho nemohla adekvátně nahradit,“ konstatovala vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Jeseník Regina Weiserová.

Bude památkou

Strom již byl navržen k zařazení mezi památné. V jeho blízkosti přibude tabulka s informacemi o jeho výšce či obvodu koruny.

„Tím se tento nádherný strom nejen ochrání do budoucna, ale také předpokládáme, že se stane také zajímavou atrakcí pro většinu uživatelů cyklostezky,“ dodala Regina Weiserová.

Nepovolení kácení stromu úředníci dlouho zvažovali.

„Pokud by projektant stavby nepřišel s vhodným řešením, jak dřevinu do stezky vhodně zakomponovat, pravděpodobně by veřejný zájem nad ochranou přírody zvítězil,“ připustila vedoucí odboru životního prostředí.

Podobné řešení je v Česku ojedinělé, nikoli však první. Obdobně se se stejným problémem vypořádali stavitelé cyklostezky na Valašsku.

Nově otevřený úsek je poslední částí cyklostezky vedoucí Jeseníkem. Ta celkem měří 3,3 kilometru a město ji budovalo od roku 2011.