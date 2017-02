V automatech lidé v regionu ročně prohrají několik set milionů korun

Šumpersko, Jesenicko – „Můžete na nich prohrát klidně dvacet tisíc za noc. Jde to velmi jednoduše. Za pár hodin nemáte nic, odcházíte bez koruny." Tak popisuje svou závislost na hracích automatech mladý muž jménem Honza.

Herna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Lidí jako on žije na Šumpersku a Jesenicku odhadem nejméně tisícovka. I to je důsledek hazardního průmyslu.

Odvětví, v němž lidé v regionu ročně prohrají několik stovek milionů korun.

Pokud by se hypoteticky suma, kterou lidé prohrají v blikajících přístrojích, investovala do rozvoje regionu, mohla by jej posunout výrazně kupředu.

A kdyby si tyto peníze rozdali rovným dílem všichni obyvatelé obou okresů, každý z nich by zbohatl o bezmála dva tisíce korun.



Kolik peněz lidé prohráli ve vaše městě či obci? Co by za tyto peníze bylo možné pořídit? A jak se k problému staví samosprávy?

