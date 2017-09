V České republice chybí až sto tisíc dárců krve

Nedostatkové jsou především krevní skupiny Rh negativní, zejména skupin 0-, A- a B-. Je to způsobeno nízkým počtem těchto dárců.

Podle Marie Urbánkové, primářky Transfúzní služby Šumperk, která je součástí skupiny AGEL, jsou dárci s negativní krevní skupinou zváni k odběrům častěji, než je tomu u skupin pozitivních. Muži jsou osloveni až pětkrát do roka, ženy dostávají o jedno pozvání méně. Aby systém dobře fungoval, běží spolupráce s krevními bankami jiných nemocnic, což zajišťuje optimální a odpovídající stav zásob všech krevních skupin ve skladech.

Jak vypadá každodenní práce v šumperské transfúzní službě?

Každý pracovní den provádíme odběry krve a plazmy od dárců krve, předodběrové a poodběrové vyšetření dárců, následně zpracováváme, skladujeme a expedujeme transfuzní přípravky. Jako zpracovatelské a výrobní centrum pravidelně svážíme odebranou dárcovskou krev a plazmu ke zpracování z našich odběrových středisek v Bruntále, Přerově, Prostějově a Novém Jičíně. Spolupracujeme také s transfúzním oddělením v Třinci.

Takže jste něco jako dodavatel krevních přípravků?

Na základě konkrétních požadavků jednotlivých nemocnic skupiny AGEL a jiných zařízení, průběžně dodáváme transfuzní přípravky všech krevních skupin nejdříve do nemocničních krevních bank. Odtud jsou potom vydávány podle potřeby na jednotlivá pracoviště nemocnic k podání transfuzí konkrétním pacientům. Abychom měli přehled, stav zásob transfúzních přípravků v jednotlivých krevních bankách monitorujeme elektronickým systémem. Díky němu můžeme okamžitě reagovat na aktuální požadavky nemocnic.

Kolik stálých dárců máte na Šumpersku a jaký je odhadem jejich průměrný věk?

Za rok 2016 registrujeme 3.500 aktivních dárců, tedy dárců, kteří darovali krev alespoň 1x v posledním roce. Průměrný věk našich dárců se v posledních letech snížil. Například ve věkové skupině 31-45 let máme 52% všech dárců.

Máte ponětí, kolik dárců krve schází v rámci celé republiky?

V České republice je v nemocničních transfúzních zařízeních evidováno přibližně 270.000 dobrovolných dárců, což je o 100.000 méně, než by byl optimální stav dle doporučení Rady Evropy. Dárců krve je stále nedostatek, proto jsme vděční za každého nového dobrovolníka, který nám pomůže rozšířit naši dárcovskou základnu.

Chybí vám dárci nějaké konkrétní krevní skupiny?

Jednoznačně jde o nedostatek dárců skupiny Rh negativní, tedy skupin 0-, A- a B-. Těchto dárců je celkově málo. V naší databázi je jich výrazně méně, než dárců Rh pozitivních. Proto dárce skupiny Rh negativní zveme k odběrům častěji, konkrétně muže až pětkrát do roka, ženy čtyřikrát.

Dárcovství je postaveno na dobrovolnosti. Víte o tom, že by dárci měli problémy s uvolňováním ze strany zaměstnavatelů?

Legislativa říká, že dárcovství krve je dobrovolným úkonem ve veřejném zájmu a bezpříspěvkovým dárcům přísluší pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru. Dárci krve uplatňují také za bezplatné darování krve odpočet ze základu daně z příjmů, nově to bude 3000,- Kč. Musím říct, že většina zaměstnavatelů v šumperském regionu je vstřícných k uvolňování svých zaměstnanců k odběru krve nebo plazmy.

Jaké podmínky musí dárce splňovat a do jakého věku je možné krev darovat?

Předpokladem pro dárcovství je věk od 18-65 let, hmotnost vyšší než 50 kilogramů, dobrý zdravotní stav, souhlas dárce a odpovídající kontakt s dárcem. Do dárcovství nesmí vstupovat osoby s rizikovým chováním, což je třeba časté střídání partnerů, užívání drog nebo HIV pozitivita. Dárce nemusí být občanem ČR, ale měl by mít dlouhodobý pobyt v Česku a platné zdravotní pojištění.

Stává se, že musíte nějakého dárce odmítnout?

Někdy bohužel musíme některé dárce odmítnout a dočasně vyřadit z nejrůznějších důvodů. Může to být třeba tetování, pobyt v exotických zemích, napadení klíštětem v posledním měsíci, užívání některých léků před odběrem, nachlazení a jiné akutní infekce. Odmítnout musíme i dobrovolníka s odchylkou v krevním obraze před odběrem, což je například chudokrevnost. Důvodem k trvalému vyřazení jsou chronická, autoimunitní onemocnění a křečové nebo kolapsové stavy v anamnéze. Dárců trvale vyřazených je však stále méně, protože se snažíme o důslednou edukaci již při náborech dárců nebo při telefonickém kontaktu pracovnice v evidenci se zájemci o dárcovství.

Transfúzní službě Šumperk šéfujete jedenáct let. Co se vám za tu dobu nejvíc povedlo, na co jste hrdá?

Podařilo se nám vytvořit fungující systém transfúzních center, který efektivně zásobuje nejen nemocnice skupiny AGEL v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, ale i další zařízení a díky tomu zajišťujeme pacientům kvalitní léčebnou péči.

Jaké jsou další plány šumperské transfúzní služby?

Nadále poskytovat servis všem našim zařízením v holdingu a rozvíjet spolupráci i s dalšími zařízeními v regionu i mimo něj. Na závěr bych chtěla zdůraznit, že v naší práci jsme naprosto závislí na podpoře a pochopení našich dárců, protože bez nich by naše činnost nebyla možná. Dárci krve i plasmy si jistě zaslouží naši úctu a společenské uznání a věřím, že nám zachovají svoji přízeň i v budoucnu.

Kolik krevních skupin existuje Krevně skupinový systém ABO rozlišuje čtyři krevní skupiny a to A, B, AB a 0. Podle tzv. Rh faktoru se pak rozlišují krevní skupiny na Rh pozitivní (85% populace) a Rh negativní (15% populace). Spojením těchto dvou systémů vzniká rozdělení krve do 8 základních krevních skupin, tedy A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+ a 0-. Celosvětově nejrozšířenější jsou skupiny 0 a A. Méně zastoupené jsou B a AB. Četnost výskytu je rozdílná regionálně. V ČR je nejvíce zastoupená skupina A (42%), dále 0 (37%), B (14%) a AB (6%). Vzácné jsou všechny krevní skupiny Rh negativní (v ČR jen 10%), nejvzácnější je krevní skupina 0-, která je univerzálním dárcem.