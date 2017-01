V Jeseníkách je nyní nádherná zima. Okolo Pradědu skoro dva metry sněhu

Jeseníky – Velká návštěvnost se dá očekávat o víkendu ve všech lyžařských areálech v Jeseníkách. Všechna horská střediska jsou v plném provozu a nabízejí výborné podmínky pro sjezdové i běžecké lyžování.

Lidé mohou zamířit na hory, nebo se si vybrat z menších středisek v podhůří, sněhu je všude dostatek. Záchranáři zatím vážnější úraz ošetřovat nemuseli.

„S návštěvností je to jako každý leden slabší, kromě víkendů. Ve většině středisek jsou přes týden kurzy, ostatních lyžařů mnoho není. Fronty se nikde nestojí. V sobotu a neděli má být slunečné počasí, takže to do hor návštěvníky zřejmě přitáhne," uvedl náčelník Horské služby Jeseníky Michal Klimeš.

V některých částech Jeseníků sněhu ještě přibylo.

Například v okolí Pradědu, kde je nejvýše položený lyžařský areál v republice, je až dvoumetrová vrstva. V posledních dvou zimách zde byla pokrývka výrazně nižší.

Stopy v perfektním stavu

V areálu K3Sport v Koutech nad Desnou, který patří k nejmodernějším v Jeseníkách, se mohou lyžaři prohánět na všech sjezdovkách o celkové délce jedenácti kilometrů.

Během měsíce ledna lze o víkendech vyrazit také na večerní lyžování.

„Jedná se vždy o pátek a sobotu. Sjezdovka K Snowparku je nasvícená vždy od 18 do 21 hodin. Od konce ledna budeme nabízet každý víkend testování lyží Nordica zdarma přímo na svahu," uvedl ředitel kouteckého areálu Petr Marek.

Běžkařské trasy před každým víkendem projíždějí rolby, vzhledem k tomu, že na horách již nesněží, stopy by měly být v perfektním stavu.

Nejoblíbenější cesty pro vyznavače bílé stopy vedou z Červenohorského sedla směrem na Praděd, desítky kilometrů tras jsou připraveny také například v okolí Paprsku.

Sněhové podmínky v areálech v Jeseníkách v cm