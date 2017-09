V Jeseníku budou mít první světelnou křižovatku

Provoz na první křižovatce v Jeseníku budou řídit semafory.

„Světla“ se objeví u hotelu Praděd. V problematickém místě budou několik týdnů sbírat data o dopravě. Pokud se řešení osvědčí, budou zde instalována natrvalo.

Křižovatku u hotelu Praděd lidé vnímají jako dopravně nejnebezpečnější místo v Jeseníku. Vyplynulo to z nedávno pořízené pocitové mapy města.

V místě se stýkají frekventované silnice a vede tu přechod přes tři silniční pruhy. Navíc na křižovatku bezprostředně navazuje další.

„Když jedu z Dukelské ulice a chci odbočit na Lipovskou, bývá to ve špičce problém. Na hlavní pořád jezdí auta, navíc musím dávat přednost lidem na dvou přechodech,“ popsal řidič František Černý.

Pěší mívají problém na dlouhém přechodu.

„Nejednou se mi stalo, že v jednom pruhu mi auto zastavilo a v druhém jsem musela před jiným vozem uskakovat,“ poznamenala Miroslava Zapletalová.

V okrese zatím je jedny semafory

Nebezpečná křižovatka konečně dozná úprav.

„Zvažujeme možnost osazení dočasné světelné signalizace, která by sbírala data z dopravy. Byla by tu měsíc nebo dva. Poté bychom data vyhodnotili. Pokud vyplyne nutnost řešit křižovatku světelnou signalizací trvale, osadila by se v příštím roce,“ řekl starosta Jeseníku Adam Kalous.

Světelná křižovatka by byla ve městě první. V okrese zatím jediná existuje na obchvatu Mikulovic.

V regionu stojí také jediný kruhový objezd, a to nedaleko jesenické vodní tvrze.