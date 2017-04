Řidiči autobusů ze Šumperska a Jesenicka jdou do stávky

Na velké komplikace by se měli připravit lidé, kteří hodlají ve čtvrtek 6. dubna cestovat autobusem. Na Šumperku i Jesenicku se totiž chystají stávkovat řidiči autobusů. K plánovanému protestu se podle předběžných informací jich chce přidat většina.

„Na Šumpersku, Jesenicku, V Mohelnici a Zábřehu se chce ke stávce podle odborářů připojit sto osmdesát jedna řidičů," uvedla ředitelka společnosti Arriva Morava Pavla Struhalová.

Pro dopravce Arriva v regionu jezdí kolem tří stovek šoférů.

Které konkrétní spoje nevyjedou, není zatím jasné. Stávku na Šumpersku doprovázejí spíš zmatky, protože ještě před několika dny olomoucké hejtmanství informovalo, že se protest Olomouckého kraje takřka nedotkne.

Bez omezení by ovšem měly jezdit autobusy jen na Olomoucku, v Hranicích a Přerovsku.

V Šumperku pojede jen jednička a čtverka

„Odborový svaz dopravy nepokládá za svou povinnost nás informovat, takže přesnou situaci zřejmě zjistíme až ve čtvrtek ráno," uvedl vedoucí šumperské oblasti společnosti Arriva Morava Pavel Šefl.

Již nyní je jisté, že se lidé nedočkají řady příměstských spojů.

V Šumperku bude omezeně jezdit městská hromadná doprava, lidé budou moci využít jen linky 1 a 4.

„Letáčku jsem si v autobusu všimla už před několika dny. Já se ve čtvrtek bez MHD obejdu, hůř na tom budou lidé, kteří se potřebují dostat do práce. I tak ale řidičům fandím, mají těžkou práci a lepší podmínky bych jim přála," řekla důchodkyně Anna Jáňová ze Šumperku.

Reflexni vesty neměly efekt

Podle předsedy zábřežské základní organizace odborového svazu v dopravě Jiřího Drlíka stávka není namířená proti zaměstnavateli, ale má poukázat na špatně nastavený systém ve financování veřejné autobusové dopravy.

„Dojedete na konečnou třeba do Drozdova a máte tam třeba tři hodiny, než se vracíte zpět. Čas strávený čekáním se nepočítá do fondu odpracované doby. Takže někteří jezdí od půl páté ráno do osmi do večera, a na konci zjistí, že nemají odpracovanou ani základní dobu," vysvětlil Jiří Drlík, který má za sebou čtyřicetiletou praxi profesionálního řidiče.

Dodal, že i přes slibované razantní navýšení mezd zaměstnanci prakticky pocítili jen kosmetické úpravy.

„Před dvěma lety jsme protestovali jen tak, že jsme na směně oblékli reflexní vesty. Nemělo to efekt. Je to samozřejmě na každém, na jeho osobní statečnosti, zda do stávky půjde, ale i tak se zatím pro ní vyjádřila většina," konstatoval Jiří Drlík.

Odboráři vidí hlavní problém v systému vypisování veřejných zakázek na provozování autobusových spojů ze strany krajů, které veřejnou dopravu platí. Důraz se klade hlavně na co nejnižší cenu. To se pak promítá i do pracovních a hlavně platových podmínek řidičů.