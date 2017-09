V Šumperku to rozjede Petra Janů, Zábřeh pobaví jarmark s koncerty

Tipy na zajímavé akce na Šumpersku a Jesenicku od 13. do 20. září.

K narozeninám Jeseníku uspořádali výstavu

Jeseník – Výstavu k 750. narozeninám města Jeseník otevřeli v úterý 12. září v místním vlastivědném muzeu. Expozice provede návštěvníka bohatou historií města od jeho počátků v roce 1267 až po současnost. Vedle nejstarší historie výstava seznámí s hornickou minulostí města, čarodějnickými procesy, událostmi spojenými s třicetiletou válkou, rozvojem města v 19. století v souvislosti s textilním podnikáním, vznikem lázní a dalšími klíčovými momenty. „Stranou nezůstanou ani katastrofy v podobě požárů či povodní a připomenuty budou zásadní mezníky dvacátého století a jejich vliv na fungování a podobu města,“ uvedl kurátor výstavy Jan Petrásek. Výstavu si zájemci budou moci prohlédnout do 19. listopadu. (zak)

Petra Janů přiveze do Šumperku největší hity

Šumperk - Trojnásobná vítězka ankety Zlatý slavík a stálice československé hudební scény Petra Janů je dámou s neobyčejným hlasem. Šumperské publikum se na ni může těšit v pátek 22. září v novém koncertním programu za doprovodu skupiny Amsterdam.

Petra Janů se věnovala zpěvu již od malička. V roce 1972 se zúčastnila pěvecké soutěže, kde získala druhé místo. Poté se přihlásila do konkurzu v divadle Semafor, kde posléze několik let působila.

Rockové pecky i balady debutového alba Motorest nahrála se skupinou Pro-Rock. Hned v roce 1978 skončila na druhém místě v anketě Zlatý slavík.

V 80. letech spolupracovala s Ondřejem Soukupem a Petrem Jandou. Od 90. let se objevila v několika muzikálech, jako například Bídníci, Hamlet, Krysař, Galileo, Tři mušketýři, Ať žije rock´n´roll nebo Sny svatojánských nocí.

Na podzim roku 2014 odstartovala série beznadějně vyprodaných koncertů, kdy Petra Janů vystupovala na jednom pódiu společně s Věrou Špinarovou. Obrovský úspěch tohoto projektu si vynutil opakování i o rok později. Celkově vystoupily obě zpěvačky během turné na jednadvaceti zcela vyprodaných koncertech po celé České republice a na Slovensku.

„Kromě zásadních hitů Jedeme dál, Už nejsem volná, Říkej mi nebo Motorest uslyší posluchači i nové skladby z připravovaného alba,“ uvedla produkční domu kultury Michaela Horáková.

Vystoupení Petry Janů se uskuteční v pátek 22. září od sedmi hodin večer ve velkém sále Domu kultury Šumperk. Vstupné na sezení zakoupíte za 250, 300 nebo 350 korun. (zak)

Štefan Margita zazpívá v Zábřehu

Zábřeh - Galakoncert našeho nejznámějšího tenoristy Štefana Margity za doprovodu renomovaného brněnského ansámblu Moravské klavírní trio připravuje pro milovníky klasiky kulturní dům v Zábřehu. Koncert se koná v sobotu 23. září od 19 hodin ve velkém sále kulturního stánku.

Štefan Margita vystudoval na Umělecko-průmyslové škole v Košicích obor fotografie, pak nastoupil na košickou konzervatoř. V roce 1981 nastoupil do divadla v Prešově, odkud přešel po dvou letech na operní scénu v Košicích. V roce 1986 zvítězil na Pražském jaru a v srpnu téhož roku získal angažmá v opeře Národního divadla v Praze. V této době (1987–1991) byl současně sólistou Vídeňské Volksoper.

Od roku 1998 působí jako svobodný umělec světového renomé bez stálého pracovního poměru. V zastoupení švýcarské agentury se již po dvě desetiletí specializuje na repertoár slovanských skladatelů.

Má rád Leoše Janáčka a opery Richarda Wagnera. Opakovaně je zván k hostování do Chicaga, zpíval také v Metropolitní opeře v New Yorku. Nyní vystoupí exkluzivně i v Zábřehu. Vstupné je od 390 do 690 korun. (zak)

Výstava odhalí krásu Jeseníků

Zábřeh - Divoká krása Jeseníků, tak se jmenuje výstava, kterou otevře ve středu 13. září muzeum v Zábřehu. Návštěvníci zábřežského muzea budou moci vidět známá i neznámá místa Jeseníků na fotografiích Ondřeje Bačíka, expozici doplní přírodniny z muzejního sbírkového fondu, jež dokumentují jesenickou přírodu: na vzorcích hornin, preparáty ptáků a savců či herbáře. Výstavu zahájí v 19 hodin vernisáž, otevřena bude do 19. listopadu. (zak)

V knihovně uvítají publikaci

Šumperk – V Městské knihovně Šumperk bude za přítomnosti autora Drahomíra Polácha představena dlouho očekávaná kniha Historické toulky Šumperskem II. Slavnostní akt se uskuteční ve středu 13. září od 18.30 hodin.

V knize je na tři desítky historických zajímavostí napříč staletími z oblasti, která v polovině 19. století územně zahrnovala okresy Šumperk, Staré Město a Vízmberk (dnes Loučná nad Desnou).

Zároveň bude zahájen prodej této nové knihy. První díl Historických toulek Šumperkem byl po svém vydání okamžitě vyprodán. Nakladatelství Veduta Štíty u příležitosti vydání druhého dílu vydává i dotisk dílu prvního, který bude případným zájemcům o koupi také v knihovně při této příležitosti k dispozici. Akce se koná vvrámci Dnů evropského dědictví 2017. Vstup je zdarma. (zak)

Pravěký den bude v muzeu

Šumperk - Do pravěku se budou moci podívat ve středu 13. září návštěvníci šumperského muzea. Od 9 hodin do 16 hodin budou mít možnost vyzkoušet komentovanou prohlídku výstavy Cesty domů, jejíž součástí jsou pravěká obydlí. V interaktivních dílnách v Pavlínině dvoře budou moci otestovat ostrost pazourkových nožů a vyzkoušet mnoho pravěkých řemesel, jako je mletí obilí, spřádání nití pomocí přeslenu a tkaní látek na vertikálním stavu, broušení kamenných nástrojů a další. Na ohništi se budou péct obilné placky a zájemci si mohou také postavit část pravěkého domu. (zak)

Cestovatelky zavedou na Svatý Tomáš a Princův ostrov

Zábřeh- První cestopisná přednáška podzimu se v zábřežském kině Retro uskuteční ve středu 13. září. Jana a Alena Čižmářovy v ní přiblíží každodenní život místních obyvatel a zejména rajskou přírodu na málo známém africkém souostroví ležícím na rovníku – ostrově Svatého Tomáše a Princově ostrově. Jana Čižmářová vystudovala portugalštinu, nyní působí na brazilském velvyslanectví a při svých cestách se zaměřuje na poznávání bývalých portugalských kolonií a zemí, kde se mluví portugalsky. O své zážitky se s návštěvníky kina podělí od 17 hodin, vstupné je dobrovolné. (zak)

Pokřtí knihu o sanatoriu

Šumperk - Na pulty knihkupectví putuje kniha Šumperská Sanatorka – nadějí, posláním, láskou… pro tisíce duší. A právě křest této publikace je na programu šumperského muzea ve čtvrtek 14. září v 17 hodin. V Pavlínině dvoře bude připravena i malá výstava fotografií Sanatorky a za příznivého počasí se budou na nádvoří muzea promítat krátké filmy o sanatoriu z období od třicátých let 20. století až po současnost. (zak)

V muzeu zavoní houby

Šumperk - Již osmnáctá výstava živých hub proběhne od čtvrtku 14. do soboty 16. září ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Součástí výstavy bude i mykologická poradna.

„Návštěvníci budou mít možnost nechat si své houby odborně určit, ale i poskytnout své nálezy k prezentaci. Uvítáme jakékoliv druhy hub, které zájemci mohou odevzdávat na recepci šumperského muzea během úterý a středy 12. a 13. září,“ uvedla mluvčí muzea Eva Šebestíková.

Výstava bude doplněna výtvarnými pracemi žáků Základní školy a Mateřské školy Stará Ves. Vstupné je dvacet korun. Výstavu doplní v pátek 15. září od 17 hodin beseda s mykologem Bronislavem Hlůzou. Vstupné na besedu je třicet korun. (zak)

Šumperk se stane hlavním městem duchovní hudby

Šumperk – Třináctý ročník Mezinárodního festivalu vokální duchovní hudby bude od čtvrtku 14. do neděle 17. září hostit Šumperk.

„Nesoutěžní přehlídka je určená pro amatérské soubory, vždy se však představí i jedno profesionální těleso. Tím letos bude brněnský vokální kvintet Societas Incognitorum, který objevuje a vynáší ze zapomnění hudební skvosty české a moravské provenience, povětšinou ze čestnáctého a sedmnáctého století,“ uvedl prezident festivalu Jakub Jirgl.

Ve čtyřdenním festivalovém programu se představí pěvecký sbor a orchestr Konzervatoře evangelické akademie v Olomouci. „Mladí hudebníci do Šumperku přivezou monumentální Korunovační mši W. A. Mozarta. Z Coesfeldu v Severním Porýní přijede Vokal-ensemble Anna-Katharina, což je komorní smíšený sbor sršící obrovskou energií,“ sdělil Jakub Jirgl.

Zajímavým hostem bude také ryze mužský sbor, jehož sídlem je Akadémia umení v Banské Bystrici. Scházet nebude ani Šumperský dětský sbor Motýli a pořadatelský komorní soubor Oculos meos s dirigentem Vítem Rozehnalem. (zak)

Skvělí pražští herci přivezou příběh o lásce

Rapotín – Skvělí herci Linda Rybová a Hynek Čermák z pražského divadla Palace přivezou v polovině září do Rapotína příběh o lásce a válce Africká královna. Představení rozehrají v pátek 15. září od 19 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na silný příběh dvou lidí, které osud zavál ve stejnou chvíli na stejné místo.

Ostřílený lodník a naivní farmářská dívka se sejdou na jedné lodi, navíc ještě v obklíčení nepřátel. Zpočátku spolu bojují, mají rozdílný názor na život i na to, jak se postavit německým vojákům.

„Přesto spolu nakonec dokáží projet nebezpečnými peřejemi, přežít nepřátelskou palbu a původní vzájemnou nevraživost proměnit ve velikou lásku,“ prozradili pořadatelé o představení. Dodávají, že příběh nemá nouzi o dramatické chvíle i o humorné situace.

Vstupenky, které jsou již v prodeji, stojí podle místa od 220 do 340 korun. (zak)

Pěvkyně naservírují nejkrásnější melodie

Šumperk - Jedinečný trojhlas předních operních pěvkyň ve složení Andrea Kalivodová, Tereza Mátlová a Pavlína Senič, které jsou spojeny se scénami Národního divadla či Státní opery zazní v pátek 15. září v Domě kultury v Šumperku.

Trojice pěvkyň posluchačům naservíruje muzikálový a operetní repertoár za klavírního doprovodu Ladislavy Vondráčkové, docentky HAMU.

Speciální program vznikl u příležitosti třístého výročí narození Marie Terezie, české a uherské královny a rakouské vévodkyně, která byla velkou milovnicí umění a za její vlády se kromě řady reforem rozvíjel i kulturní život.

„Umělkyně zpívají společně i se sólovými skladbami. Každá tak může publiku představit svůj hlasový obor,“ prozradila produkční domu kultury Michaela Horáková.

Jediné dámské operní trio v Čechách, které si říká Opera Divas, vzniklo v roce 2015. Umělkyně kývly na účinkování při společných vánočních koncertech, které měly velký ohlas, proto se také rozhodly ve své spolupráci nadále pokračovat.

„Posluchači se mohou těšit na skladby Hallelujah, O sole mio, Funiculi Funicula, úryvky z operety Hraběnka Marica, Netopýr, Čardášova princezna, Netopýr, nebo z muzikálu Cats, Phantom Opery, West Side Story a My Fair Lady,“ vyjmenovala Michaela Horáková.

Koncert plný krásných melodií se uskuteční v pátek 15. září od sedmi večer ve velkém sále domu kultury. Vstupné na sezení je za 190, 230 nebo 270 korun. (zak)

Divadlo Šumperk zahájí sezonu komedií

Šumperk – Láska mezi nebem a zemí – tak se jmenuje první inscenace nové sezony v Divadle Šumperk. Diváci se mohou těšit v sobotu 16. září nejen na oblíbený kus, ale i na novou posilu souboru, kterou je čerstvý absolvent JAMU Brno Marek Šenkyřík. Opona se zvedne v 19 hodin.

Slavný spisovatel Jack Cameron si vyjede se svou ženou Susie na jachtě a oba se utopí. K jejich překvapení tím všechno nekončí a oni zůstanou mezi nebem a zemí na svém venkovském sídle.

„Tam se jim však čas hodně vleče, protože člověk, který žije, ale už je dávno mrtvý, nemůže dělat spoustu věcí. Pak ale přichází Simon Willis se svou ženou Flic a všechno je jinak,“ naznačil děj inscenace ředitel Divadla Šumperk Matěj Kašík

V romantické komedii se v hlavních rolích představí Josef Vrána (Jack Cameron), Olga Kaštická (Susie Cameronová), Jan Kroneisl (Mark Webster), Marek Šenkyřík (Simon Willis), Lucie Šmejkalová (Flic Willisová), Dana Růžičková (Marcia Bradshawová) a Petr Král, j.h. (Strážný anděl).

„Všechny diváky zvu po premiérovém představení do zrcadlového sálu, kde připravujeme posezení s hudbou,“ doplnil ředitel Kašík.

Na několik málo volných míst lze dokoupit vstupenky v ceně 240 až 260 korun. (zak)

Zábřežský jarmark láká i na bohatý kulturní program

Zábřeh - Pestrou programovou nabídku a možnost příjemného strávení celého dne opět nabídne tradiční Zábřežský kulturní jarmark, který se uskuteční v sobotu 16. září v okolí kulturního domu. Kromě řady hudebních a tanečních vystoupení na hlavní scéně nabídne také eko scénu před gymnáziem, dětskou scénu Domu dětí a mládeže Krasohled s řadou stanovišť a atrakcemi a také malý autosalon. Dospělí návštěvníci se mohou těšit na bohaté občerstvení, včetně několika druhů kvalitního burčáku.

Hlavní scénu vedle kulturního domu obsadí už v devět hodin ráno folk rocková kapela A. M. Úlet a poté bubenická show WATU – WATU, která nabídne i bubenický workshop pro veřejnost.

Po poledni bude pódium patřit šumperské country skupině Holátka a domácí kapele Wilsne!, která potěší nášupem poctivé blues rockové muziky.

Odpoledne rozezní prostor u kulturáku všechny zásadní hity legendárních Beatles v podání kapely Mrtvej brouk. V podvečer zazní z pódia živelná muzika kyjovských Helemese hrajících energický „šanson punk“.

Hudební jarmareční produkce vyvrcholí po jednadvacáté hodině pódiovou show nejlepšího českého revivalu legendárních AC/DC v podání kapely AC/CZ, která zahraje i nesmrtelné hity Back In Black nebo Highway to Hell.

Dění na hlavní scéně doplní svým vystoupením několik skupin mažoretek, mezi nimiž nebudou chybět vítězové nedávného světového mistrovství, taneční skupina Domu dětí a mládeže Krasohled a také zábřežského Dance Clubu. Jedním z vrcholů programu bude ohňová a světelná show.

Zajímavou akci s názvem S výrem nad Evropou chystá pro dětské návštěvníky jarmarku také turistické informační centrum. Pro děti bude připraveno několik stanovišť, na kterých budou plnit úkoly a dozví se zajímavosti ze světa zvířat a rostlin. Na jarmarku budou také vylosováni výherci prázdninového on-line kvízu.

Pořadatelé upozorňují, že v souvislosti s pořádáním jarmarku dojde už v pátek 15. září k uzavírce prostoru mezi kulturním domem a prodejnou Denali a od časných ranních hodin 16. září k úplné uzavírce části ulic ČSA, Postřelmovská a celého náměstí Osvobození.

Uzavírka a objížďky budou označeny dopravním značením. Po dobu uzavírky nebude obsluhována autobusová zastávka na náměstí Osvobození, zastávka u polikliniky bude přemístěna do Bezručovy ulice. (zak)

Dny evropského dědictví zamíří i do divadla

Šumperk – V sobotu 16. září zavítají Dny evropského kulturního dědictví také do Divadla Šumperk. Návštěvníci zde budou moci s průvodcem nahlédnout do míst, která pro běžného diváka zůstanou skryta. Vedení divadla připravilo tři komentované prohlídky, které začínají v 9.00, 10.15 a 11.30 hodin. Vstup je volný. (zak)

Poutníci se sejdou u Marie Pomocné

Zlaté Hory – Již 22. ročník Pouti národů na poutní místo Mariahilf u Zlatých Hor se koná v sobotu 16. září. Program u poutního kostela Panny Marie Pomocné začíná v 9.30 hodin. Mše svatá, kterou celebruje biskup František Václav Lobkowitz a pomocný biskup opolský Rudolf Pierskala, začíná v 11 hodin. Poutníci mohou využít zvláštní autobus, který vyráží v 8 hodin z Jeseníku a staví na obvyklých zastávkách. Po pouti jede i zpět. (zak)

Tančit se bude v řeckém rytmu

Zlaté Hory – Tradiční řeckou zábavu bude hostit v sobotu 16. září rekreační areál Bohéma ve Zlatých Horách. K tanci a poslechu bude hrát kapela Axios, v nabídce budou i řecké speciality. Zábava začíná v osm hodin večer. (zak)

Doris pozvala Barboru Srncovou

Šumperk – Herečka a malířka Barbora Srncová a její manžel herec, moderátor a hudebník Petr Rajchert budou hosty dalšího dílu cyklu Via Lucis, na který zve šumperské volnočasové centrum Doris. Vzácní hosté v úterý 19. září dorazí v 18.45 hodin do sálu vily Doris, vstupné je padesát korun, vstupenky lze rezervovat na: telefonním čísle 731 610 037, e-mail: konupcik@doris.cz.

Besedě bude předcházet výstava obrazů Emmy a Barbory Srncových ve vile Doris. Vernisáž začíná v 18 hodin. Obrazy si zájemci budou moci v Galerii na schodech prohlédnout do 15. října. (zak)