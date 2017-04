V Šumperku začal fungovat moderní babybox

Martinka, Kačenka a Martin, to jsou jména tří děti, které byly v před několika lety odložené do babyboxu u vchodu do šumperské nemocnice.

V Nemocnici Šumperk instalovali babybox nové generace. Zaměnil původní bedýnku, jež sloužila v Šumperku od roku 2009 a pomohla vstoupit do nového života třem nechtěným děťátkům

Schránka, do níž matky mohou odložit své nechtěné potomky, jim možná tehdy zachránila život. Babybox nyní začal sloužit ve své vylepšené verzi. Zařízení je mnohem modernější, jeho výměna přišla zhruba na tři sta tisíc korun. „Babybox je nyní z nerezu, má jiný způsob vyhřívání a v létě v něm funguje také klimatizace. Obsluha dvířek je jednodušší, po stisknutí tlačítka se sama otevírají,“ vysvětlil výrobce speciálních boxů Zdeněk Juřica, který osobně zařízení v šumperské nemocnici instaloval. Instrukce pro obsluhu jsou psané kromě češtiny také v angličtině a polštině. ČTĚTE TAKÉ: Vandal v Šumperku poničil čtrnáct zaparkovaných aut V Česku už sedmdesát Po vložení dítěte do babyboxu zdravotníkům na nemocničním oddělení zazní alarm. Novorozenci si ihned vyzvednou. Dítě pak zůstává v nemocnici, kde absolvuje různá vyšetření, pak se ho zpravidla ujímají pěstounské rodiny. Iniciátorem a velkým propagátorem takzvaných „dětských okének“ je Ludvík Hess, který před více než deseti lety začal babyboxy vybavovat různá místa v celé republice. Nyní jich je sedmdesát a Šumperk přišel na řadu jako dvacáté město v pořadí v roce 2009. „V celé zemi se již podařilo takto zachránit sto padesát jedna dětí. Matky je zpravidla do schránek odkládají krátce po porodu, často neošetřené a nevykoupané, někdy i nahé. Ale už jsme měli i několikaměsíční kojence,“ vysvětlil Ludvík Hess, který se instalace nového babyboxu v Šumperku osobně zúčastnil. ČTĚTE TAKÉ: Šumperská nemocnice hledá dobrovolníky Sonička byla první Úplně prvním takto odloženým dítětem byla před mnoha lety Sonička, kterou matka jako jedno z novorozených dvojčat vložila do babyboxu v Praze. Matka se ale po několika dnech o svou dcerku přihlásila a později porodila ještě další dítě. „Tento příběh příliš šťastný konec neměl, pokud vím, dnes s matkou nežije ani jedno z dětí, ta rodina vůbec nebyla schopná fungovat,“ zmínil Ludvík Hess, který se o dalším osudu malých nalezenců dozvídá spíše náhodně. ČTĚTE TAKÉ: Fiasko. Asistenti práci u šumperských strážníků vzdali Anonymita bez postihu Matkám, které se většinou potomka takto zbaví většinou kvůli své neúnosné sociální situaci, je zaručena anonymita. Trestní postih jim nehrozí, protože ve své zoufalé situaci udělaly pro dítě to nejlepší, co mohly. „Pokud rodič dítě opustí a tím ho ohrozí na zdraví či životě, to už je trestný čin. To ale není případ babyboxů, kde je dítě ihned pod kontrolou,“ vysvětlil Ludvík Hess. ČTĚTE TAKÉ: V bývalé krizové nemocnici v Zábřehu bude 150 lůžek pro pacienty s demencí

