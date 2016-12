V ulicích Šumperku hlídkují policisté se samopaly, kvůli útoku v Berlíně

Šumpersko, Jesenicko – Po teroristickém útoku v Berlíně policie posílila své hlídky. V ulicích Šumperku se v úterý 20. prosince pohybovali i policisté se samopaly. Hlídali především místa, kde se schází více lidí, včetně adventních trhů na Točáku.

Policisté ozbrojení samopaly hlídkují po útoku v Berlíně na Hlavní třídě v Šumperku.Foto: DENÍK/Petr Krňávek

„Probírali jsme to tady s kamarádkami, je to hrozné, co se stalo, vždyť Vánoce jsou svátky klidu a míru. Nemám strach, že by teroristé zaútočili v Šumperku a na naše trhy na Točáku by se s kamionem ani nedostali, ale víc policistů v ulicích je asi potřeba," řekla jedna z návštěvnic adventních trhů v Šumperku Jana Dokoupilová.

Zvýšená policejní aktivita neušla pozornosti ani trojici mladých lidí, kteří procházeli Hlavní třídou.

„Teroristické útoky jsou hrozné, ale nevidím důvod, aby tady chodili policisté se samopaly. Je to zbytečné vyvolávání strachu v lidech," konstatoval Pavel Pekař.

Větší nasazení policistů a intenzivnější bezpečnostní opatření potvrdila i policejní mluvčí Marie Šafářová.

„Také v našem kraji policisté posílili hlídky, mimo jiné i těmi, co jsou vyzbrojené dlouhými zbraněmi. Stejně jako kolegové z celé republiky se zaměřují zejména na monitorování a kontrolu míst, kde se pohybuje větší množství osob, což jsou například vánoční trhy, vlaková a autobusová nádraží, náměstí nebo nákupní centra," sdělila Marie Šafářová.

Vánoční trhy v Šumperku organizuje město. „My jsme žádná zvláštní opatření nepřijímali," řekla mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková.

Také strážníci vykonávají v ulicích běžnou službu jako před Vánocemi.

„Zaměřujeme se spíše na kapesní krádeže nebo různé přestupky, terorismus je věcí státní policie," řekl ředitel Městské policie v Šumperku Zdeněk Dočekal.

Tohle si Německo ani uprchlíci nezaslouží

Situaci v Německu pozorně sledují i na středních školách v regionu. Například šumperské gymnázium spolupracuje s Gesamtschule Geistal v Bad Hersfeldu, který leží ve středním Německu ve spolkové zemi Hessensko a je partnerským městem Šumperku.

Studenti tam jezdí na výměnné pobyty. Další by se měl konat příští podzim.

„Zamýšleli jsme se nad tím i v souvislosti s aktuálními událostmi. V Bad Hersfeldu se v té době koná festival a město je plné lidí. Učitelé, kteří se festivalu zúčastnili letos, ale potvrdili, že už teď tam byla přísná bezpečnostní opatření. O omezení výměnných pobytů proto zatím neuvažujeme," řekl ředitel šumperského gymnázia Milan Maceček.

K teroristickému útoku v Berlíně se vyjádřil i starosta Šumperku a senátor za Šumpersko a Jesenicko Zdeněk Brož.

„Je to odporný a odsouzeníhodný čin frustrovaného jedince, který musí být po zásluze potrestán. Je paradoxní, že byl spáchán právě v Německu, které se všemi silami snaží o integraci uprchlíků. Tohle si Německo nezaslouží a nezaslouží si to ani ti lidé, kteří opravdu prchají před válkou a zachraňují holý život. Kvůli tomuto zločinci bude jejich pozice v Evropě zase o něco těžší," uvedl.