Velká proměna šumperského autobusáku bojuje o miliony z EU

Nových autobusových nádraží by se měli cestující dočkat v Šumperku, Zábřehu i Mohelnici. Všechna tři města se budou na tento účel ucházet o dotace ministerstva pro místní rozvoj.

Ve hře je přitom obrovský balík peněz, porcovat se bude v rámci celé republiky více než půl miliardy korun z peněz Evropské unie.

Ministerstvo žádosti o dotace přijímá do 27. září.

V Šumperku by se tak mělo začít modernizovat notně zastaralé autobusové nádraží.

Město chce ale také zkultivovat prostor na protější straně Jesenické ulice, kde se nyní nacházejí skladištní budovy a nákladová rampa.

„K žádosti o dotaci je nutné doložit stavební povolení, takže na projektu intenzívně pracujeme. Maximální výše příspěvku je šedesát milionů korun, vzhledem k tomu, že prostor řešíme komplexně, máme šanci všechna kritéria přidělení dotace splnit,“ řekl šumperský místostarosta Tomáš Spurný.

Cyklověž i dobíjení pro elektromobily

Cestující se tak do roku 2020 mohou dočkat moderního autobusového terminálu se zastřešenými stanovišti a nové výpravní budovy.

Počítá se také se stavbou cyklověže pro více než stovku kol i dobíjecí stanicí pro elektromobily.

„Nový informační systém bude propojený s železniční dopravou, takže lidé budou mít k dispozici údaje o navazujících spojích,“ doplnil Tomáš Spurný.

Na druhé straně Jesenické ulice vzniknou nové parkovací plochy pro auta i zájezdové autobusy, které doplní zeleň.

Stavět by se v optimálním případě mohlo začít na konci příštího roku.

Projekt je ovšem komplikovaný tím, že se bude současně pracovat na obou stranách silnice první třídy, po které denně projede kolem deseti tisíc aut.

Nejdřív parkoviště, pak terminál

Nový dopravní terminál v blízkosti kulturního domu chce stavět také město Zábřeh.

Zatím se ale ukazuje, že přednost dostane rozšíření parkoviště u vlakového nádraží, které již kapacitně nestačí.

Nová parkovací místa by mohla vzniknout na volném prostranství, kde se nacházela betonárka a pozemky patří městu.

„Domníváme se, že tento projekt je potřebný a máme větší šanci s ním v dotačním řízení uspět,“ řekl starosta Zábřehu František John.

Lidé, kteří chtějí auto odstavit před zábřežskou železniční stanicí, nyní parkují různě.

„Dojíždím vlakem do zaměstnání v Olomouci, a pokud do Zábřehu přijedu před sedmou hodinou ráno, všechna místa kromě placeného parkoviště jsou obsazená. Auty už bývá zaskládaná celá cesta směrem ke Slovnaftu. Vůz většinou nechávám u nedalekého hypermarketu,“ řekl Jiří Novotný, který pravidelně do Zábřehu cestuje z blízké vesnice.

Mohelnice je nejdál

Na ambiciózní projekt kompletní přestavby autobusového nádraží v Mohelnici sázejí také tamní radní.

Současný stav je špatný, stanoviště nejsou zastřešená a cestující nenajdou útočiště ani ve výpravní budově, která už je léta zavřená.

Pod autobusovým nádražím chce město navíc vybudovat podzemní parkování, stání pro auta totiž v centru města citelně chybí.

Mohelnice je zatím ze všech měst nejdál, vyhlásila už soutěž na zhotovitele a o dotaci podloženou projektovou dokumentací už žádala v lednu.

„Výběrové řízení na dodavatele ještě ukončeno není,“ uvedl mohelnický starosta Pavel Kuba.