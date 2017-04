Víkend bude chladný, moc tepla si neužijeme ani příští týden

Deštníky, ale taky teplejší svetry nebo bundy budeme potřebovat o nadcházejícím víkendu.

Páteční předpověď pro Olomoucký kraj počítá ráno se zataženou oblohou a deštěm, nad 600 metrů deštěm se sněhem nebo sněžením.

Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat na 7 až 10 stupňů, povane mírný, postupně až čerstvý severozápadní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu.

V sobotu bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přeháňky. Během dne by měly srážky ustávat.

Nejvyšší denní teploty můžeme očekávat 10 až 14 stupňů.

V neděli by sice z počátku dne mělo být oblačno až zataženo, ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Během dne by ale srážky měly ustávat a oblačnost ubývat. Teploty budou do 15 stupňů.

Začátek pracovního týden by měl být hodně teplý, v pondělí se čeká kolem 20°C.

Pak však podle aktuálního výheledu na Moravu dorazí studená fronta a teploty v dalších dnech opět spadnou jen k deseti stupňům.