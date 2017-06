Vrátí se bluesová lavička? Spolek vyjednává s radnicí

Příběh takzvané bluesové lavičky, která nedávno zmizela z ulice Na Hradbách v Šumperku, bude mít pokračování.

Místní okrašlovací spolek, který sedátko do centra města instaloval, začal jednat s šumperskou radnicí.

Podniky města Šumperka nechali bluesovou lavičku nedávno odstranit s tím, že spolek nemá potřebná povolení.

Navíc městská firma argumentovala tím, že sedačka je vratká a někdo by se na ní mohl zranit, navíc by překážela lešení, ze kterého se budou opravovat hradby.

V neposlední řadě byla námitka, že místem vedou sítě veřejného osvětlení, které by se zapuštěním konstrukce mohly poškodit.

„S městem jsme jednali a musím říci, že všichni byli vstřícní. Dohodli jsme se na legálním postupu,“ sdělil člen okrašlovacího spolku Radek Auer.

Spolek navíc přišel s představou, jak nevzhledný kout u hradeb zkultivovat, aby do něj lavička zapadala. To už musí ovšem schválit celá městská rada a k jejímu rozhodování je Radek Auer skeptický.

„Vím, jak tyto věci v Šumperku fungují, tak mi je jasné, že to radou neprojde a to bude ten důvod, jak to smést ze stolu,“ dodal Auer.

Město nicméně již dříve avizovalo, že by rádo s okrašlovacím spolkem došlo ke shodě.

Spíše než posezení připomínka festivalu

Bluesovou lavičku loni zhotovil na zakázku spolku místní umělec David Bachroň, hodnota díla je kolem padesáti tisíc korun. Jedná se o drátěnou konstrukci s postavou sedícího kytaristy.

Spíš než o klasické místo k posezení jde o výtvarný prvek, kterým chtěli členové okrašlovacího spolku připomenout, že Šumperk je spojený s prestižním festivalem Blues Alive. Sedátko je nyní umístěno v depozitáři městské firmy.