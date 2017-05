Vyhlášená restaurace v Lošticích zavřela. I kvůli EET

Byl jistotou, že se člověk dobře nají. Navíc v turisty navštěvované oblasti Bouzovska široko daleko jediný, který už před mnoha lety podstavil nabídku na místním gastronomickém zázraku – tvarůžku. Podnik U Coufalů v Lošticích 1. prosince skončil. Po dvaadvaceti letech majitel Jan Konečný restauraci zavřel. Právě elektronická evidence tržeb byla podle jeho slov onou pomyslnou poslední kapkou.

„Kontrola našeho oboru je nesmírná. Bere nám veškerou svobodu podnikaní a aktivitu. Je mi 53 let a na něco takového nejsem zvědavý. Hlavně mi to připomíná minulé časy, které jsem zažil. V této atmosféře se mi už nechce podnikat,“ vysvětloval Konečný.

EET podle něj přišlo v době, kdy se po dvaadvaceti letech budování úspěšného podniku v Lošticích cítil unavený.

„Restauraci jsem celou opravil a provozoval 22 let. Dal jsem do toho tolik energie, že mi už došly síly. Do toho EET. Z hospodských se stala lovná zvěř. U toho já být nechci,“ doplnil podnikatel, který zaměstnával 10 lidí.

Jestli restauraci s tradičními tvarůžkovými specialitami znovu otevře, o tom se zatím bavit nechtěl.

„Vím, že služba tady chybí, lidé se ptají, proč jsem zavřel a kdy otevřu. Je mi to líto, ale může za to stát. Do konce roku neplánuji otevření ani pronájem podniku. Až si odpočinu, pak se uvidí,“ reagoval Jan Konečný, který proslul i tím, že při první přímé volbě české prezidenta zdarma natočil pivo tomu, kdo mu u pípy předal hlasovací lístek Miloše Zemana.

„Byl to zoufalý pokus, ale udělal jsem aspoň něco. Před čím jsem tehdy varoval, to se naplnilo..,“ uzavřel.

Zavřela i hospůdka v Senici

Podnik U Coufalů nebyl jediný v Olomouckém kraji, který na podzim minulého roku zavřel. Prvního prosince neotevřela ani malá vesnická hospoda v Senici na Hané. I její provozovatel, pan Petr, tehdy uvedl, že EET je jeden z důvodů. Další hostinští v regionu se tehdy zapojili do několikahodinové stávky na odpor vůči EET.

Stovky kontrol

Že by v Olomouckém kraji někdo EET vyloženě bojkotoval, to finanční správa nezjistila. Kontrol dodržování povinnosti uložené zákonem o elektronické evidenci tržeb už provedla stovky.

„Od 1. prosince, kdy vstoupil zákon o evidenci tržeb v platnost, provedli pracovníci Finančního úřadu pro Olomoucký kraj necelých 800 kontrol,“ informovala mluvčí Finančního úřadu pro Olomoucký kraj Veronika Kotullová.

Porušení některé z povinností bylo zjištěno ve zhruba 10 procentech případů.

„Nejčastěji se jednalo o nevystavení účtenky a nezaslání údajů o přijaté platbě. Poplatníci v mnoha případech také neměli při kontrolách vyvěšené informační oznámení o tom, že jsou povinni evidovat tržby a v jakém režimu jsou v konkrétní provozovně tržby evidovány,“ informovala.

Sankce až do výše půl milionu

Na kontroly chodí pracovníci daňové správy inkognito.

„Správce daně vystupuje v roli běžného zákazníka a až v případě, že je zjištěno porušení povinnosti, prokáže se kontrolní pracovník průkazem a začne správní delikt řešit,“ popisovala průběh akce. Cíle těchto cest podle mluvčí Kotullové vycházejí z vlastních poznatků založených na znalosti místního prostředí v obcích a z informací z předchozí kontrolní činnosti.

Za porušení zákona o evidenci tržeb, například nevystavení účtenky a nezaslání údajů o přijaté platbě na společné technické zařízení správce daně, může být podnikateli uložena sankce až do výše 500 tisíc korun. Zatím padaly tisíce.

„Dosud se jednalo o první zjištění porušení povinností, proto výše ukládaných sankcí nebyla vysoká. Často podnikatelé uznali zjištěná pochybení a souhlasili se zaplacením pokuty v hotovosti na místě,“ sdělila mluvčí Kotullová s tím, že pokuta udělená formou příkazu na místě se ukládá do výše 10 tisíc korun.

„To jistě hrálo svou roli v ochotě vyřešit zjištěný delikt na místě,“ doplnila.

Podněty od veřejnosti

Finanční správě v Olomouckém kraji podle mluvčí stále chodí podněty od veřejnosti. Lidé poukazují zejména na nevydané účtenky.

„Zájem veřejnosti spolupracovat s Finanční správou ohledně nevydaných účtenek je velký, o čemž svědčí desítky přijatých podnětů od občanů, které Finanční úřad pro Olomoucký kraj přijal a které také dále prověřuje,“ uzavřela Veronika Kotullová.