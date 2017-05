Vytoužený chodník do lázní bude. Ale nejdřív příští rok, stát bude miliony

Denně tudy projdou stovky lidí, přesto zde pěší musí chodit po okraji vozovky a vyhýbat se autům.

Na Priessnitzově ulici se musejí vyhýbat auta a cyklisté, často vznikají nebezpečné situace.Foto: DENÍK/Petr Krňávek

Podél Priessnitzovy ulice v Jeseníku, nejpoužívanější přístupové cesty do navštěvovaného lázeňského areálu, chybí chodník.

Jeho stavba začne nejdříve příští rok.

Lázně před rokem a půl zpoplatnily parkování ve svém areálu. Auta tak motoristé častěji nechávají na odstavné ploše v půli kopce.

Přibylo tím i chodců, kteří odtud do lázní míří pěšky.

Priessnitzova ulice se sice stala obytnou zónou, kde mohou jet motoristé pouze dvacetikilometrovou rychlostí, omezení jich však řada nerespektuje.

„Auta jezdí z kopce rychle. Když jdete proti nim, je to nebezpečné. Zvlášť, když s sebou máte malé děti,“ řekl již dříve návštěvník lázní Petr Boháček.

Důležitost chodníku si uvědomují i představitelé Priessnitzových léčebných lázní.

„Moc si ho přejeme,“ řekl předseda představenstva společnosti Michal Gaube.

Podle starosty Jeseníku Adama Kalouse chodník v současnosti připravují projektanti.

„Projektování chodníku by mělo být hotovo do konce tohoto roku. Věřím, že dokumentace bude připravena minimálně do fáze územního rozhodnutí,“ řekl starosta Kalous.

Samotná výstavba chodníku začne nejdříve příští rok a vyjde na miliony korun.

Komunikace totiž musí překonat strmé stoupání a zároveň splňovat veškeré normy.

„Chceme požádat státní fond dopravní infrastruktury o příspěvek. Už v této věci probíhají jednání,“ dodal starosta Kalous.

O stavbě chodníku podél Priessnitzovy ulice se v Jeseníku hovoří čtyři desetiletí.

Pěší se do lázní mohou dostat též ulicí Kalvodovou nebo Muzikantskou stezkou, tudy však chodí méně lidí.