Vzhůru na Flám fest, vzpomínku na Karla Kryla či Dny evropského dědictví

Kam vyrazit na zajímavou akci? Vyberte si z našeho přehledu.

Aleš Brichta. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Radim Havlík

Šumperk zavzpomíná na Karla Kryla

Šumperk - Vzpomínkový koncert Pavla Foltána a Petra Bubláka, který se uskuteční ve středu 20. září v Domě kultury Šumperk, bude věnovaný písničkáři Karlu Krylovi.

Umělci zazpívají známé Krylovy písně, které zlidověly. „Můžete se těšit na hudebně text-appealovou koláž z hitů s použitím unikátních jinak nezveřejněných informací, esejistických úvah, fejetonů, glos a poznámek z osobní korespondence Karla Kryla právě s Pavlem Foltánem z let 1992 až 1994,“ uvedla produkční Domu kultury Šumperk Michaela Horáková.

Scénář pořadu Remember Karel Kryl napsal Pavel Foltán v roce 1995 a krátce na to měl pořad premiéru v Brně. V dalších letech byl úspěšně reprizován v řadě klubů po celé České republice. Nyní vznikla jeho aktualizovaná třetí verze.

„Tento náš pořad má oproti jiným tu výhodu, že já se s Karlem velmi dobře znal, nějakou dobu jsme spolu jezdili na koncerty a dost jsme toho při tom prožili, navzájem jsme si pokřtili i nějakou tu desku," uvádí Pavel Foltán.

Na Karla Kryla zavzpomínáme ve středu 20. září od sedmi hodin večer na jevišti velkého sálu domu kultury. Vstupné je v předprodeji za 100 korun, v den akce pak 150 korun. (zak)

V Postřelmově zahraje Ivan Ženatý

Postřelmov – Dva špičkoví interpreti klasické hudby dorazí ve středu 6. září do kulturního domu v Postřelmově. Zahraje houslový virtuóz Ivan Ženatý a skvělý klavírista

Stanislav Bogunia. Koncert, který se koná v kámco cyklu Kruhu přítel hudby, začíná v 19 hodin. V programu zazní díla Césara Francka, Josefa Suka a Maxe Brucha. (zak)

Povypráví, jak se bydlelo v pravěku

Šumperk - Pro archeologické nadšence připravilo Vlastivědné muzeum v Šumperku na středu 6. září přednášku na téma vývoje obytných staveb v pravěku. Beseda, která začíná v 17 hodin, je součástí výstavy Cesty k domům a přednášet bude její autorka Barbora Tomešová. Vstupné je 30 korun. (zak)

Do galerie míří zasněné obrazy

Šumperk – V radosti z malby – tak se jmenuje výstava obrazů, které jejich autorka, pražská výtvarnice Barbora Mališová, bude vystavovat v šumperské Galerii Jiřího Jílka. Vernisáž proběhne ve středu 6. září v 18 hodin. Obrazy Barbory Mališové jsou inspirované přírodou - stromy, portréty zvířat jejich vzájemným prolínáním. Výstava bude otevřená do 1. října. (zak)

Lautner pozval malíře Taťouna

Mohelnice – V mohelnické Galerii Lautner vystaví své obrazy loštický malíř, grafik, restaurátor a pedagog Pavel Alexandr Taťoun. Zájemci si od 7. září budou moci prohlédnout nejen jeho obrazy, ale i keramiku. Vernisáž začíná v 17 hodin, expozice bude otevřená do 8. října. (zak)

Na jeviště míří Podskalák

Šumperk - Divadlo Šumperk zve na inscenaci, která v uplynulé sezóně měla velký úspěch. Na jeviště opět zamíří v pátek 8. září Podskalák, hra Františka Ferdinanda Šamberka s chytlavými melodiemi Karla Hašlera

Příběh o lásce, hrdosti a poctivosti nás zavede do Podskalí, dnes už neexistující pražské osady na pravém břehu Vltavy.

Představení začíná v 19 hodin, vstupné je od 150 do 170 korun. (zak)

V Mohelnice zahraje Aleš Brichta

Mohelnice - Dny evropského dědictví přivanou do Mohelnice v sobotu 9. září Aleše Brichu a další muzikanty. V místním domě kultury začíná program od 14.30 hodin. Zahraje InfraRed, Claymore, seskupení Aleš Brichta Project, Corouhave, Jaksi Taksi a Herrgott rock. Zájemci si budou moci vychutnat komentované prohlídky historickým centrem s průvodcem, vystoupit na městskou věž, prohlédnout si Galerii Lautner, Minimuzeum, sklepení pod knihovnou, kostel sv. T. Becketa, Loutkadlo zahraje pásmo pohádek, vystoupí mažoretky, připraveny budou i dílny pro děti. (zak)



Na Pechakuchanight se budou grilovat hamburgry

Šumperk - Divadlo Šumperk bude v sobotu 9. září hostit již 7. setkání se zajímavými osobnosti Pechakuchanight. V programu, který začíná v osm hodin večer, se představí sbormistr Šumperského dětského sboru Tomáš Motýl, šumperský programátor Honza Dvorský, kterému se splnil sen, protože pracuje pro Apple a bude se příští rok stěhovat do Kalifornie., Jakub Cakirpaloglu, který dělá skvělé burgry či Jan Delong, který bude prezentovat Citlivé básně z železného Třince. Vstupné je 150 korun. (zak)

Na koupališti chystají Flám fest

Zábřeh - Vystoupení Petry Janů, kapely Arakain či šumperské Radečky – takové obsazení bude mít hudební festival Flám fest. Konat se bude na zábřežském bazénu v sobotu 9. září od 16 hodin odpoledne a nabídne hudební jízdu pro široké spektrum návštěvníků, od teenagerů až po lidi v seniorském věku. Největším lákadlem bude zřejmě koncert několikanásobné Zlaté slavice Petry Janů, která v Zábřehu představí nejen novou skupinu Amsterdam, ale i nové rockové úpravy svých největších hitů.

Zážitek slibuje také vystoupení tuzemské metalové legendy Arakain. Regionální hudební scénu zastoupí formace nadějných zábřežských muzikantů Blackbird´s Music, hrající jazzové evergreeny i současnou populární muziku, a především šumperští hitmakeři O5 a Radeček.

„Svoje posluchače si určitě najde i energický koktejl rocku, punku a rock'n'rollu kapely Doctor P.P. a celý hudební mix pak ošéfuje legenda rozhlasového éteru – DJ a moderátor Marek Berger,“ doplnil výčet účinkujících na největším zábřežském festivalu Vratislav Jarmar z pořadatelské Zábřežské kulturní. (zak)

Na Krásném bude Perníková chaloupka

Šumperk, Krásné – Soubor Divadla Šumperk se v sobotu 9. září přestěhuje k přehradě Krásné. Na improvizované scéně zde sehraje pohádku pro malé i velké Perníková chaloupka. Diváci budou mít možnost se setkat se zbrusu novým „převyprávěním“ této poučné pohádky. Autoři, Radim Toman a Michal Sopuch, sice ctí ve svém zpracování tradiční linii příběhu, přesto se neubránili drobným aktualizacím. Pohádka začíná v 16 hodin, vstupné je 30 korun. (zak)



Hvězdou cyklu Bravo bude Margita a Pecková

Zábřeh - Šestý ročník cyklu Bravo, kterou pořádá Zábřežská kulturní, ozdobí nejen světoznámí pěvci, ale i další významné osobnosti současné české hudební scény.

Úvod sezony obstará mládí, v neděli 10. září vystoupí v kostele sv. Barbory cembalistka Ellen Velíšková a kytaristka Eliška Balabánová. Po nich už ale v kulturním domě hvězda světového formátu – tenor Štefan Margita v doprovodu brněnského ansámblu Moravské klavírní trio. Vstupenky na oba koncerty jsou již v prodeji.

V říjnu se koncertní řada vrátí opět do kostela sv. Barbory, kde zahrají na housle a klavír Martina a Jan Schulmeisterovi. Listopad bude patřit recitálu česko – německé varhanice Barbary Marie Willi a v neděli 10. prosince vyvrcholí cyklus Bravo pěveckým recitálem světově proslulé mezzosopranistky Dagmar Peckové, kterou doprovodí soubor Barocco sempre giovane.

Slevové karty na koncerty Bravo Zábřeh v sezoně 2017/2018 nabízí kulturní dům za stokorunu, kartu pro dvě osoby lze zakoupit za 150 Kč.

„Držitelé slevových karet zaplatí za vstup na jednotlivé koncerty, kterých bude v příští sezoně deset, minimálně o 30 Kč méně," uvedl Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Karty lze zakoupit na pokladně kulturního domu. (zak)

Motýli přijímají zpěváčky

Šumperk – Dětský pěvecký sbor Motýli Šumperk přijímají žáky 1. a 2. tříd do přípravného oddělení Růžové děti. Zápis malých zpěváčků proběhne v pondělí 11. září od 12 do 17 hodin ve zkušebně sboru ve 3. patře v centru Komín. Zájemci o vstup do Růžových dětí by si měli připravit jednu lidovou píseň. (zak)

K narozeninám Jeseníku uspořádali výstavu

Jeseník – Výstavu k 750. narozeninám města Jeseník se otevře v úterý 12. září v místním vlastivědném muzeu. Expozice provede návštěvníka bohatou historií města od jeho počátků v roce 1267 až po současnost. Vedle nejstarší historie výstava seznámí s hornickou minulostí města, čarodějnickými procesy, událostmi spojenými s třicetiletou válkou, rozvojem města v 19. století v souvislosti s textilním podnikáním, vznikem lázní a dalšími klíčovými momenty.

„Stranou nezůstanou ani katastrofy v podobě požárů či povodní a připomenuty budou zásadní mezníky 20. století a jejich vliv na fungování a podobu města,“ uvedl kurátor výstavy Jan Petrásek. Vernisáž se uskuteční v 18 hodin. Na vernisáži vystoupí kapela Hanulík Brothers & Alžběta. Výstavu si zájemci budou moci prohlédnout do 19. listopadu. (zak)