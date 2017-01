Welzlův běh do zámecké brány vyhrál pes Bobík

Zábřeh – Vyběhnout za co nejkratší čas šedesátimetrové serpentiny ve strmém kopci. To byl úkol, který čekal v sobotu 14. ledna účastníky Welzlova běhu do zámecké brány.

Na start netradičního závodu se po desáté hodině dopolední postavila více než čtyřicítka mužů a žen všeho věku. Teplota se pohybovala okolo nuly, žulové kostky na trati pod zámkem v Zábřehu pokrývala tenká vrstva sněhové břečky. „Počasí je příznivé, podmínky jsou dnes dobré. Trať však není ideální, malinko klouže," zhodnotil jednatel pořádající Zábřežské kulturní Zdeněk David. Ve startovním poli převažovaly děti, odvahu vyběhnout strmé stoupání našlo i několik seniorů. „Jsem po nemoci, vyzkoušel jsem si, jestli to ještě půjde," poznamenal osmašedesátiletý Jiří Šíp, který zvítězil v kategorii nad padesát let. Nejrychlejším běžcem se nestal žádný z lidských závodníků, ale pejsek Bobík. Trať zdolal za čtrnáct vteřin 37 setin. Pro psy pořadatelé vyhradili zvláštní kategorii. Z lidí stoupání nejrychleji vyběhl Václav David. Za Bobíkem zaostal o vteřinu. Sobotní zábavný závod zahájil festival Welzlování. V jeho rámci pořadatelé chystají přednášky, besedy, ale také sportovní a recesistické akce. Festival nese jméno po Janu Welzlovi, cestovateli a dobrodruhovi původem ze Zábřehu.

Autor: Petr Krňávek