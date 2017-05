Na slavnost v Jeseníku pojede parní vlak s Priessnitzem

Zvláštní historický vlak s parní lokomotivou vypraví v sobotu 13. května České dráhy. Cestující se mohou svézt z olomouckého hlavního nádraží přes Zábřeh na Moravě a Hanušovice do Jeseníku a zpět.

Parní vlak v Olomouci. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Matej Slávik

Nevšední svezení do hor mohou zájemci využít pro cestu na 170. zahájení lázeňské sezóny v Priessnitzových léčebných lázních a už od pátku 12. května má přichystaný program i město Jeseník, které oslaví 750 let od první písemné zmínky o osídlení.

Nejmladším oslavencem pak bude parní lokomotiva Šlechtična, která má letos 70tileté jubileum.

Zvláštní parní vlak bude doprovázen váženým panem Priessnitzem s chotí v dobových kostýmech.

Odjezd i příjezd s muzikou

Nejen milovníci parních lokomotiv budou moci zhlédnout zbrojení parní lokomotivy vodou ve stanici Zábřeh na Moravě, kde k dotvoření atmosféry bude hrát i muzika.

Na nádraží v Jeseníku si mohou zájemci také zblízka prohlédnout strojovnu parní lokomotivy.

„Během jízdy se bude možné občerstvit v bufetovém voze, který bude součástí soupravy. Děti se mohou těšit na slona Elfíka, který jim rozdá balónky a drobné upomínkové předměty. K dispozici bude i pamětní razítko. Vlak bude odjíždět za doprovodu muziky už z olomouckého hlavního nádraží v 8.35. Přivítán hudbou bude i v cílové stanici Jeseník, kde je očekáván ve 12.15," uvedla mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Jízdenky je v předprodeji možné koupit ve stanicích Olomouc hl. n. a Zábřeh na Moravě, v den odjezdu pak i u vlakového personálu.

Kapacita soupravy je ovšem omezená. Jízdné Olomouc hl. n. – Jeseník přijde dospělého na 180 korun, ze Zábřehu do cílové stanice pak cestující nad 15 let věku zaplatí 130 korun. Děti od 6 do 15 let zaplatí polovinu. Přeprava kočárku nebo psa je zdarma.

Jízdní řád parního vlaku (13. května 2017)

tam - stanice - zpět

8:35 Olomouc hl. n. 20:42

8:55 Červenka 20:12

9:38 Zábřeh na Moravě 19:50

- Bludov -

- Ruda nad Moravou 18:50–19:10

10:16 Bohdíkov -

10:55 Hanušovice 18:25

11:04 Jindřichov na Moravě 18:05–18:12

11:15 Branná 17:50

11:30 Ostružná 17:13–17:38

11:40 Ramzová 17:08

11:55 Horní Lipová 16:53

12:05 Lipová Lázně 16:42

12:15 Jeseník 16:32

Program v Priessnitzových léčebných lázních

• 13:13 h – slavnostní zahájení lázeňské sezony,

• 13:45 h – žehnání pramenů před Sanatoriem,

• 14:00 h – lázeňské májové odpoledne, program pro širokou veřejnost,

• 14:00 h – Swing dixieland armády České republiky,

• 15:15 h – koncert Kristína,

• 16:30 h – křest knihy a crowfounding,

• 17:00 h – ABBA World Revival Band,

• 19:00 h – zumba show,

• 19:30 h – Vagon Rock Machine,

• 21:30 h – fire show

Program města Jeseník

proběhne již v pátek 12. května na Masarykově náměstí

• 16:00 h – úvodní slovo, Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník a mažoretky SZUŠ taneční,

• 16:50 h – Taneční studio Lenky Bachové,

• 17:40 h – Janko Kulich & Kolegium (SK),

• 19:00 h – Yes Blues,

• 20:35 h – Hledání ztraceného času v Jeseníku – projekce historických filmů + klip města,

• 20:55 h – Věrka Vybíralová - dynamická rychlomalba,

• 21:15 h – David Koller & Band,

• 22:55 h – G poing funkction