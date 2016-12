Zábřeh dá miliony na školu i bazén

Zábřeh – Rekonstrukce pavilonové školy v ulici Boženy Němcové, dokončení venkovního plaveckého bazénu, cyklostezka do sousední Leštiny a opravy ulic a chodníků po stavbě kanalizace. To jsou největší akce, které v příštím roce plánuje radnice v Zábřehu.

Práce na rekonstrukci venkovního bazénu v Zábřehu zatím běží podle plánu. Dělníci nyní pracují na betonáži dna.Foto: DENÍK/Michal Krestýn

Zastupitelé už schválili rozpočet, který s těmito akcemi počítá. Na investice půjde v příštím roce téměř třetina plánovaných příjmů města. Celkem jde o sedmašedesát milionů korun.

Nejnákladnější bude zateplení a výměna oken v Základní škole Boženy Němcové. Rozlehlý areál se skládá ze sedmi pavilonů a slouží nejen žákům ze Zábřehu, ale i z okolních obcí. Postavený byl v polovině šedesátých let minulého století a opravu nutně potřebuje.

„V době, kdy se škola stavěla, se na nějaké šetření teplem vůbec nehledělo. Navíc se v té době počítalo s tím, že v případě války by sloužila jako nemocnice, proto se zvolilo pavilonové řešení. Jsou tam obrovské plochy, kudy uniká teplo," vysvětlil starosta Zábřehu František John.

Zateplení, výměna oken a nové fasády přijdou městskou kasu celkem na více než pětačtyřicet milionů korun. Práce proto rozloží do tří let.

V příštím roce se počítá s rekonstrukcí prvních tří pavilonů za osmnáct milionů. Podmínkou je ale získání dotace, která má pokrýt čtyřicet procent nákladů.

„Jsme hrozně rádi, že se škola bude opravovat. Nejdůležitější je výměna oken, která jsou v tak špatném stavu, že je občas otevře i silnější vítr," řekl ředitel školy Pavel Nimrichtr.

Tak náročná stavební akce se ale nedá stihnout jen během prázdnin, takže škola bude muset uzpůsobit svůj provoz stavbařům. „Okna by se ale měla stihnout během léta a pak se bude pracovat zvenku budov, což nebude problém. Určitě se budeme schopní přizpůsobit a prostory v případě potřeby uvolnit," ujistil ředitel.

V příštím roce stavbaři dokončí také dlouho očekávanou rekonstrukci venkovního plaveckého bazénu. Oblíbené místo pro rekreaci nejen obyvatel města, ale i tisíců lidí z celého regionu, je kvůli špatnému technickému stavu mimo provoz už osm let.

Venkovní koupání Zábřežanům chybí. „Bylo by fajn mít tady venkovní bazén. Zatím musíme bohužel do vnitřního. Občas jsme v létě vyráželi s dětmi na Bozeňov, jiná možnost plavat venku v okolí není," podotkla Petra Vlčková ze Zábřehu.

S rekonstrukcí se začalo letos na podzim a práce se protáhnou až do příštího roku. „Vše by mělo být hotovo do začátku příští letní sezony," doplnil starosta John.

Po dokončení bude bazén rozdělený na dvě části – sportovní se čtyřmi dráhami a rekreační s atrakcemi. Tou největší bude dvacet metrů dlouhá skluzavka. Podobná jinde v regionu není. Chybět nebudou ani chrliče vody, masážní lůžka a lavice nebo vodní hřib.

Čtrnáct milionů dá město v příštím roce na rekonstrukci ulic a chodníků po stavbě kanalizace, s nimiž začalo už letos. Teď se dočkají lidé například v ulicích Malá strana, U Horního rybníka v Krumpachu nebo v horní části Ráječku.

Město se také zavázalo, že přispěje Sportovním klubům Zábřeh na chystanou rekonstrukci běžeckého oválu a ateletických sektorů na stadionu. Ta má přijít téměř na dvacet milionů. Sportovní kluby podaly žádost o dotaci z ministerstva školství. Pokud uspějí, přidá jim radnice tři a půl milionu.

Asi čtyři miliony korun půjdou do zeleně a odpočinkových ploch. V parku Petra Bezruče u kostela svaté Barbory přibudou nové chodníčky a osvětlení. Počítá se také s výsadbou stromů v nově vznikajícím parku Knížecí sady u rybníka Oborník, kde vznikne i ovál pro in-line bruslaře nebo děti na odrážedlech.

Podle schváleného rozpočtu město v příštím roce čekají výdaje ve výši 295 milionů korun, zatímco příjmy budou jen 211,5 milionu. Rozdíl město pokryje z dřívějších úspor.

„Rozpočet je schodkový, což je ale součástí naší dlouhodobé strategie, kdy se soustředíme na investice a hledáme pro ně dotační zdroje. Současně jsme si dobrým hospodařením v minulých letech vytvořili rezervu, kterou můžeme nyní využít na plánované projekty," vysvětlil zábřežský starosta.

Město tak může pokračovat v přípravě projektů a vypisovat výběrová řízení na zhotovitele. Pro ně je stoprocentní pokrytí z rozpočtu nutností, protože dotace se vyplácejí většinou až zpětně.