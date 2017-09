Zábřežský bazén bude praskat ve švech

Hodně vytížený bude následující dva roky krytý plavecký bazén v Zábřehu. Plavecká hala v Šumperku je totiž uzavřená kvůli velké rekonstrukci, školácí z okresního města i okolních vesnic tak musejí dojíždět jinam.

Koupaliště. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Štěrba

Celkem se jedná zhruba o patnáct stovek dětí. Výuka plavání je od letošního září pro žáky prvních stupňů povinná. Dopravu by mělo hradit ministerstvo školství, takže rodiče kurzy výrazněji finančně nezatíží.

Vedoucí zábřežské plavecké školy Bohumil Molek kvůli zvýšenému zájmu škol připravuje rozvrh už od května.

„Museli jsme omezit plavání mateřských školek. Zcela jsme zrušili plavání batolat s maminkami a odpolední výuku pro veřejnost jsme výrazně omezili asi na poloviční provoz,“ popsal Bohumil Molek.

V pondělí je nyní pro zábřežský bazén otevřený od 16.30 do 21 hodin, v úterý až pátek od 14 do 21 hodin. Víkendy a svátky zůstávají beze změn, to znamená od 10 do 21 hodin.

Oprava šumperského krytého bazénu začne ještě letos n podzim a přijde kolem sto padesáti milionů korun. Město už generální opravu nemohlo odkládat, protože kvůli špatnému stavu by se areál musel tak jako tak zavřít. Práce by měly skončit do září roku 2019.