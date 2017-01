Zábřežští gymnazisté pomohli autistickému chlapci. Získali za to ocenění

Zábřeh – Projekt Gympláci pro Kubíka, při němž studenti zábřežského gymnázia vybírali peníze na pomoc devítiletému chlapci, který trpí autismem, získal ocenění za nejúspěšnější crowdfundingovou sbírku loňského roku. Cenu jim udělilo Fórum dárců.

Šek na 144 770 korun předali v pátek 26. února studenti zábřežského gymnázia zdejšímu dětskému domovu. Jsou určené na pomoc devítiletému Kubíkovi, který trpí autismem a potřebuje osobního asistenta.Foto: DENÍK/Michal Krestýn

Gymnazisté se rozhodli pomoci autistickému Kubíkovi, jenž žije v Dětském domově v Zábřehu. Chtěli mu tím přispět na zaplacení osobního asistenta, kterého potřebuje.

Původně plánovali, že nasbírají třicet tisíc korun, později padesát tisíc. Jejich snažení ale bylo tak velké, že nakonec mohli dětskému domovu a Kubíkovi předat šek na neuvěřitelných 144 770 korun.

Sbírku pořádali pod záštitou Nadačního fondu pomoci Karla Janečka. S nápadem oslovit studenty přišel jeho ředitel Čestmír Horký, který pochází ze Zábřehu a je absolventem tamního gymnázia.

Studenti vytvořili tým asi dvaceti lidí napříč třídami, který nazvali Gympláci pro Kubíka, a rozjeli celý projekt. Sami si připravili harmonogram akcí, propagační plán i video.

„Zkontaktovali jsme také dětský domov, kde Kuba žije. Byli jsme ho navštívit, abychom se s ním seznámili. Pak jsme začali oslovovat firmy, zda by nás nepodpořily," popsala začátky studentka Jana Skřivánková.

Gymnazisté se rozhodli nespoléhat jen na příspěvky jiných, ale potřebné peníze chtěli i sami vydělat. Při dni otevřených dveří například nabízeli příchozím kávu a doma upečené sladkosti, velký úspěch měl také koncert šumperských kapel, na němž zahráli i jejich spolužáci.

„Ze začátku to byla velká výzva. Měli jsme trochu obavy, ale šli jsme do toho spontánně a nezalekli jsme se toho. Chci poděkovat všem, kteří se zapojili. Pekli, vyráběli, dělali, co bylo potřeba. Nikdy se nestalo, že by někdo odmítl. Všichni ochotně spolupracovali, protože jsme to dělali pro dobrou věc, pro Kubíka," popsala přístup spolužáků studentka Michaela Zezulová.

Právě nasazení studentů nejvíce oslovilo hodnotící komisi. „Ta měla náročnou práci, protože vybírala z více než sto sedmdesáti přihlášených projektů. Gympláci pro Kubíka ale ve své kategorii jednoznačně zaujali díky své autentičnosti a zapojení studentů, kteří s obdivuhodnou pílí a vytrvalostí chtěli pomoci. Výsledek je fenomenální," uvedla Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců.

Nadační fond pomoci Karla Janečka přitom každý příspěvek znásobil takzvaným zlatým řezem – koeficientem 1,62. Ke každé darované stokoruně tak přidal 62 koruny. Kubík tak díky gymnazistům získal na další rok asistenta, díky němuž má dobrou péči v oblasti vzdělávání nebo volnočasových aktivit.

Co je crowdfundingJe to způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce.



Crowdfundingem je možné financovat zajímavé projekty, produkty či společnosti.



Charitativní crowdfunding využívají nejčastěji neziskové organizace k financování společensky prospěšných projektů. Lidé přispívají, jelikož věří v podstatu a přínos projektu a za svůj příspěvek očekávají pouze svůj dobrý pocit.