Ze Šumperka bude ve svátek jezdit historický "Věžák"

České dráhy vypraví ve čtvrtek 6. července historický motoráček „Věžák“ mezi Šumperkem a Velkými Losinami.

Motorový vůz M 120.417 přezdívaný Věžák je nejstarším provozuschopným motorákem v České republice. Nyní je součástí sbírek Národního technického muzea v Praze. O náročnou rekonstrukci se postaral spolek fandů v šumperském depu.Foto: Klub přátel kolejového autobusu

Zájemce doveze například na losinský zámek, do ruční papírny.

„Věžák“ je pozoruhodný umístěním kabiny strojvedoucího na střeše. Unikátní je také a také lodní telefon, kterým strojvedoucí komunikuje s průvodčím.

Historický vlak z roku 1931 pojede na trase Šumperk – Petrov nad Desnou – Velké Losiny celkem třikrát tam i zpět.

Jízdu „Věžákem“ mohou cestující využít i k tajemným prohlídkám nočního zámku, protože poslední spoj směrem do Šumperka odjíždí krátce před jednadvacátou hodinou.

„Jednosměrná jednotná jízdenka historickým vlakem přijde na 70 korun. Děti do šesti let mají jízdné zdarma. Jízdenky do denních vlaků je možné koupit ve všech pokladnách Českých drah. Prodej do večerních vlaků a doprodej do denních spojů je možný u průvodčího,“ sdělila mluvčí ‚Českých drah Monika Bezuchová.