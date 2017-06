Zimní stadion už přišel o celou střechu

Letní amfiteátr v těchto dnech připomíná šumperská hokejová hala, kde pokračuje velká rekonstrukce. Řemeslníci již rozebrali celou střechu a v těchto dnech čistí kovové konstrukce.

Druhá etapa opravy by měla být hotová do září. To sice zasáhne to hokejové sezony, takže s přípravou i prvními zápasy musí druholigový tým začít na cizím ledě, ale práce není možné stihnout dříve.

„Zatím vše postupuje dobře, i když je termín dokončení docela krátký. Pracujeme i o víkendech,“ řekl stavbyvedoucí Jiří Marek z ostravské firmy Morys.

Dodavatelská společnost musí za několik měsíců odvést dílo za dvaadvacet milionů korun.

Celoroční provoz bez pauzy

V nové střeše už nebudou původní světlíky, díky jimž hala fungovala jako skleník.

„Na větší problém jsme zatím nenarazili, jedná se jen o drobné trable, což ale přináší každá stavba. Počasí je zatím slušné, potíže by přinesl jen několikadenní souvislý déšť,“ dodal Jiří Marek.

Betonovou hrací plochu, která je nová od loňska, pokryly dřevotřískové desky.

„Nemohli jsme riskovat, že by beton technika poničila,“ zmínil stavbyvedoucí.

Dělníci používají pojízdné lešení, z kterého s tlakovými vodními tryskami konstrukci zbavují nečistot.

Ze staveniště již na skládky auta odvezla kolem deseti velkokapacitních kontejnerů se sutí a dalším materiálem.

Kromě výměny střešní krytiny se letos počítá také s obnovou sítí včetně osvětlení.

Na řadu přijde i instalace nové moderní vzduchotechniky, která zaručí celoroční provoz haly bez několikaměsíční pauzy.

Nové zázemí pro hokejisty

Dobrá zpráva pro hokejisty je, že se plánuje vybudování nového zázemí pro všechny hokejové týmy, což souvisí s plánovanou rekonstrukcí Ubytovny Sport. Ta by měla začít ještě letos.

„Veškeré práce na modernizaci zimního stadionu a Ubytovny Sport jsou provázané a bylo by je výhodné realizovat jako technologicky navazující celek,“ uvedl místostarosta Tomáš Spurný.

Poslední etapou velké opravy zimní haly bude zateplení obvodových stěn, což zřejmě přijde na řadu příští rok.

Město pak při celkových nákladech kolem sedmdesáti milionů korun získá kompletně opravený areál, do nějž nebude muset výrazněji investovat několik desetiletí.

Zimní stadion v Šumperku, který nebyl v optimálním stavu už řadu let, byl dostavěn v roce 1969 v takzvané akci „Z.“ Provozní budova, což je současná ubytovna Sport, se otevřela o rok později.