Zóna 30. V centru Zábřehu musí řidiči zpomalit

Zábřeh – V historickém centru Zábřehu musejí řidiči přibrzdit. Město se rozhodlo zklidnit zde dopravu. Na rekonstrukci Žižkovy ulice navázalo vytvoření zóny s maximálně třicetikilometrovou rychlostí. Tu vymezují dopravní značky u staré pošty a na konci Komenského ulice.

Radnice si od tohoto kroku kromě zklidnění provozu slibuje také větší bezpečnost chodců.

„Z odborných měření jasně vyplývá, že při rychlosti třicet kilometrů za hodinu řidič v případě nutnosti vozidlo zastaví tam, kde by při padesátce nestihl ani brzdit," odůvodnil význam vůbec první zóny se třicetikilometrovou rychlostí ve městě starosta Zábřehu František John.

Zdržení přitom není nijak velké. Samotný průjezd historickým jádrem města se prodloužil jen o necelou půlminutu.

Omezení rychlosti ocení chodci zejména v Žižkově ulici. Letos zde při rekonstrukci po stranách vznikla nová parkovací místa a vozovka je tak užší, než byla.

„Někteří řidiči jakoby si toho ani nevšimli a dál jezdí dost rychle. Už se mi stalo, že mě málem srazilo auto, když jsem tady parkoval a chtěl nastoupit do vozu," podělil se o svou zkušenost Tomáš Říha ze Zábřehu.

Podle jeho názoru je důležité přimět řidiče, aby nové omezení respektovali.

„Pokud se tady nebude měřit, tak je zóna s třicítkou k ničemu," dodal.

Uvažuje se o retardéru

Radnice s měřením rychlosti projíždějících řidičů počítá. Následně bude vyhodnocovat zda opatření, která mají zklidnit dopravu v zóně 30, přinesla své ovoce.

„Případným dalším zklidňujícím prvkem by mohla být instalace retardéru před vjezdem do Komenského ulice. Pokud ale projíždějící řidiči budou omezení rychlosti dodržovat, bylo by toto technické opatření nadbytečné," uzavřel starosta John.

První zóna 30 ve městě zahrnuje horní část Žižkovy ulice od Komerční banky kolem kostela na Masarykovo náměstí, samotné náměstí a ulice Farní, Radniční a Komenského.