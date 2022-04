Co dál Viktore? Bez Putina…

Je skvělé, že česká vláda o dodávce těchto zbraní na Ukrajinu rozhodla a teď je tam reálně posílá. A mohlo to být ještě lepší. Ruský agresor by do poslední chvíle neměl vědět, čemu bude na bojišti čelit. Čím méně se toho Kreml o zbrojních dodávkách Západu Ukrajině dozví, tím lépe.

V této situaci by proto jen hlupák tlačil na ministerstvo obrany, aby to veřejnosti a médiím sdělilo. A vlastně i my bychom měli doufat, že je spousta dalších zbraní, které od nás na Ukrajinu směřují a my o nich nevíme, protože i jako novináři bychom se měli ku prospěchu věci držet zpátky. Prostě proto, že logika této války, v níž je naším zájmem co nejvíce oslabit ruského agresora, tomu velí.

Samozřejmě že tyto a mnohé další zbraně jsme měli Ukrajině dodat už před válkou, během osmi dlouhých let mezi ruskou okupací Krymu a ruskou invazí. Kdybychom je dodali, mohli jsme ruského prezidenta Vladimira Putina od jeho agrese proti Ukrajině možná odradit. Ne že bychom nedodali nic nebo nic pro Ukrajinu neudělali, ale bylo toho jednoduše příliš málo.

Teď doháníme ztracené šance i ztracený čas. Jak se říká: pozdě, ale přece. České tanky budou bojovat proti ruskému agresorovi. Bojovat nejen za Ukrajinu, ale i za nás. Čím více putinovcům uškodí, tím lépe. Lépe pro Ukrajinu i pro nás.