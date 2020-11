V jejich vystoupeních určitě zazní i odkaz na neblahé signály z hospodářské sféry. Automobilka Škoda Auto zveřejnila, že její provozní zisk za devět měsíců letošního roku klesl o 60 procent. Propad segmentů spojených s cestovním ruchem je ještě citelnější. Za této situace bude sněmovna projednávat vládní návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard korun.

Zároveň bude muset zaujmout stanovisko k zásadním pozměňovacím návrhům k daňovému balíčku. Ty zcela absurdně podali dva předsedové koaličních stran, Andrej Babiš a Jan Hamáček. Oba si přejí zrušení superhrubé mzdy, ale ten první chce snížit daň z příjmu na patnáct, druhý na devatenáct procent.

Babišův koncept by udělal dodatečnou díru do rozpočtu ve výši 76 miliard, Hamáčkův v objemu 27 miliard. Není přitom pravda, že více peněz v peněženkách by zůstalo především lidem s nízkými platy. V případě přijetí Babišovy předlohy by si výrazně polepšili lidé s měsíčním příjmem nad 50 tisíc korun.

Sněmovna se tentokrát rozpůlí podle klasického dělení – ČSSD, KSČM, Piráti, KDU-ČSL a STAN na jedné straně, na druhé ANO, SPD, ODS a TOP 09. Nejrozumnější by ale bylo jiné řešení, totiž snížení daně z příjmu na 19 procent a zároveň výrazné zvýšení slevy na dítě. Je nepochopitelné, že se levice nevydala touto cestou.