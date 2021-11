Po půlroční, občas zběsilé kampani, si občané zvolili nové poslance. Do opozice poslali hnutí ANO a SPD, mimo sněmovnu sociální demokraty a komunisty. Zelenou pak dali dvěma předvolebním koalicím, které chytře dopředu ohlásily, že budou v případě úspěchu vládnout společně. Tento týden budoucí premiér a předseda ODS Petr Fiala zveřejnil definitivní seznam ministerských kandidátů.

Všichni jistě budu mít spoustu času, aby prokázali, zda na vybraný resort mají. Souhlasím s tezí, že dobrý šéf zdravotnictví nemusí být za všech okolností lékař, školství učitel nebo financí bankéř. Přesto některá ze jmen budí pochybnosti.

Ať žije Rakousko! Očkujme se také povinně

Nejméně jich vyvolává sestava ODS, neboť jde vesměs o zkušené sněmovní harcovníky. Martin Kupka je sice vystudovaný novinář, avšak zároveň je dlouholetým starostou obce Líbeznice a ve Středočeském kraji má jako náměstek hejtmanky na starost dopravu, takže není důvod, aby po Karlu Havlíčkovi nepřevzal štafetu.

STAN také vybral dobře, byť Věslav Michalik by se hodil lépe na finance než na průmysl, ale ve vládě bude mít jistě silné slovo. Tím si nejsem jistá u Heleny Langšádlové z TOP 09, která se doposud vědou a výzkumem nezabývala. Neznamená to ovšem, že nedodá staronovému portfoliu potřebnou razanci. Vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek bude muset krotit především sám sebe. O jeho odbornosti není pochyb, ale někdy mluví zbytečně moc, nesrozumitelně a bez konzultace s vedením TOP 09.

Nejvíc rozpaků budí nominace lidovců a Pirátů. Senátorka za KDU-ČSL Anna Hubáčková řídila odbor životního prostředí Jihomoravského kraje a podílela se na zvládání povodní, přesto nevím, zda je to dostatečná kvalifikace pro jeden z nejožehavějších resortů. Brabcovo ministerstvo bude v příštích čtyřech letech spolurozhodovat o obřích investicíchz modernizačního fondu, přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku,o dolu Turów. Z toho by měl těžkou hlavu i Martin Bursík, natož bývalá starostka Ratíškovic Anna Hubáčková.

Uzdravený Zeman řádí

No a pak tu jsou Piráti a jejich trable s naplněním etického kodexu o zakázaném souběhu poslaneckého a vládního mandátu. Jakub Michálek nominaci vzdal, takže ministrem pro legislativu se stane neznámý advokát z Třebíče Michal Šalomoun. Jeho chvíle teprve přijdou, takže buďme shovívaví. Naopak Jan Lipavský jako aspirant na ministra zahraničí narazil na odpor prezidenta Miloše Zemana už ve středu.

Hlava státu Fialovi oznámila, že Lipavského bude vetovat. Nic takového v ústavě není, ale když Zeman tohoto Piráta odmítne jmenovat, nic s tím neudělá ani kompetenční pře u Ústavního soudu, kterou Fiala nepochybně vyhraje. Jedinou cestou by poté byla žaloba na prezidenta kvůli porušení demokratického právního řádu.

Do března 2023 však výsledek nemusí být znám. A vztahy mezi vládou a Hradem by to natrvalo zmrazilo. Pokud Petr Fiala neustoupí a nepřijme pověření dočasného řízení zahraničí, vláda jmenována jako celek nebude. Andrej Babiš by se v takovém případě mohl ve Strakově akademii trápit ještě řadu měsíců, což by zkomplikovalo i jeho prezidentskou kandidaturu.

Covidový listopad

Nová vládní garnitura, která chce podle svých proklamací do politiky vrátit slušnost, důvěru, otevřenost a odpovědnost bez populismu, bude muset tento oříšek rozlousknout rychle.

Ve státě totiž všechno hoří, ceny energií, pohonných hmot a služeb stoupají, covid řádí, nemocnice se plní, nová opatření typu izolačky, ošetřovného a kompenzací zaseknou další sekeru do rozpočtu. Fiala to může nechat na Babišových bedrech, ale jednoho dne stejně kabinet převezme. Může si být jist, že všechny současné problémy se každým dnem budou jen násobit.