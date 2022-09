Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, jásal včera nejeden vládní politik. Andrej Babiš tak dlouho mluvil o organizovaném zločinu v hnutí STAN, až to dopadlo i na jeho místopředsedkyni sněmovny a stínovou ministryni vnitra Janu Mračkovou Vildumetzovou. Ta v slzách oznámila rezignaci na svou parlamentní funkci, neboť vyšlo najevo, že rodinným přítelem Mračkovy rodiny byl Zakaria Nemrah, obviněný v kauze Dozimetr. Mračková Vildumetzová tvrdí, že jde o známého jejího manžela. Bohužel asi dost dobrého, neboť mu byl za svědka na svatbě a je kmotrem jejich syna. Těžko věřit, že by takový kamarádšoft pan Mraček před manželkou tajil.