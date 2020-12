Po předčasném uvolnění přichází tedy podle všeho příliš mírné zpřísnění.

V sousedních zemích, kde se nákaza nešíří tak děsivě jako u nás, jsou zákazy přísnější. Vláda vsadila na to, že zdravotnictví vydrží i další nápor nemocných. Neuvěřitelným způsobem to dokázalo v říjnu a v listopadu. Polní nemocnice zůstaly prázdné.

Je to ovšem loterie, při které umírají lidé. Umřelo jich už deset tisíc.

Premiér Andrej Babiš slíbil rychlé testování a očkování. Dosavadní sliby kolem epidemie nesplnil. Tohle je poslední šance.

Ministři nabízejí velkorysé kompenzace všem, kteří teď musí zavřít. Tak to má být. Pomoc ale nechť je rychlá a bez byrokracie. Podnikatelé, kteří získávají stoprocentní náhrady ztrát, by pak neměli planě protestovat. Působili by směšně.

Optimismus však není na místě. Vláda se až dosud od srpna v koronakrizi vždy mýlila. Nejpravděpodobnější tedy bohužel je, že za čtrnáct dní uvidíme zkroušené ministry s novou zvěstí: „Omlouváme se, posunujeme se do pátého stupně, kdy se zavírá úplně všechno.“