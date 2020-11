28. říjen, divný hlavní svátek

Je to osmadvacet let, co žijeme ve státě, který se nejmenuje Československo, ale Česká republika. Přesto za hlavní svátek této země nepovažujeme den, kdy Česká republika vznikla, tedy 1. leden (1993), ale oslavujeme vznik už téměř tři desetiletí neexistujícího státu, tedy Československa. Na rozdíl od Slováků, kteří dávají vyznamenání své země v den, kdy vznikla, onoho prvního ledna (většinou s ohledem na Silvestra o pár dní později), my pořád zachováváme onen 28. říjen.

Foto: Deník