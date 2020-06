V článku o založení think-tanku Vzdělávání21 jsem citovala slova ministra školství Roberta Plagy: „Během nouzového stavu se potvrdilo, že rámcové a školní vzdělávací programy jsou přehlcené, že přetrvávají sociální nerovnosti a komunikace škol s rodiči není ideální.“ V e-mailové poště jsem na ně našla reakci člověka, který se kvalitou českého školství dlouhodobě zabývá. Napsal: „Nevěřil jsem, že se toho ještě někdy dožiji. Přesně tato věta vystihuje problémy našeho školství. Ale boj s přehlceností bude těžký.“

Foto: Deník

Proč je to ale tak komplikované? Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve středu řekl, že znalosti jsou to, co víme, když se probudíme ve dvě hodiny v noci se dvěma promile v krvi. Vše ostatní je možné si dohledat. A škola by měla děti naučit, kde najít potřebné informace a jak s nimi pracovat, propojovat je a vyhodnocovat. To, co by každý absolvent základní a střední školy měl znát, vědomostní jádro, musejí určit odborníci. Není důvod to protahovat. Stejně jako rozhodnutí, že známky je třeba nahradit formativním hodnocením a víceletá gymnázia kvalitními základními školami.