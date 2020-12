Ten také netušil, avšak pozval pana Žeromského na svůj úřad, kde mu ukázali, co a jak má vyplnit, aby dostal požadovanou kompenzaci. Tu ve výši 68 tisíc korun obdržel. Pokud se v České republice takto řeší v podstatě nicotná záležitost, jakou je funkční systém podpor pro majitele zavřených provozoven, tak se opravdu bojím, jak chce rozklížená koalice zvládnout obří logistickou operaci s proočkováním velké části obyvatelstva.

Za dané konstelace zní jako vynikající zpráva, že Andrej Babiš chce odložit vypsání tendru na výstavbu jaderného bloku v Dukovanech za 162 miliard korun. Je zřejmé, že v době, kdy se kabinet musí soustředit na krocení epidemie (což mu také moc nejde), není schopen v tak zásadní věci rozhodnout kompetentně a efektivně. To znamená ve prospěch obyvatel ČR, kteří potřebují zcela bezpečný reaktor a co nejlevnější elektřinu.

Jak to ale udělat, když podle tajných služeb a opozice jsou dodavatelé z Ruska a Číny politicky rizikoví, zatímco Francouzi s Jihokorejci zase neumějí přesně to, co bychom potřebovali? Proč to tedy nedat rovnou americkému Westinghousu? Nebo nevsadit na konsorcium rusko-evropských firem? Tohle je debata do klidných časů. A nepochybně pro příští vládu.