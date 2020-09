Když probíhala Sametová revoluce, určitě všichni obyvatelé věděli, že změnou politického uspořádání státu se mění následně plno věcí: hlavně ekonomika. Mnoho lidí pak změnilo chování /stačí pro příklad rozdělit obyvatele na lidi s chováním zaměstnaců a lidi s chováním zaměstnavatelů/.

Autorka je psychiatrička

To, co nyní sledujeme ve spojitosti s epidemií Covid opět mění strukturu společnosti Odrazem jsou i změny v chování obyvatelstva. A opět ti bystřejší už jsou trochu před námi…

Pár základních údajů co už o Covidu víme : velmi rychle se šíří, prakticky se mu nelze vyhnout. Už se objevují závažné pozdní následky infekce, ale i pro ucelené shrnutí problematiky nám chybí odborné zkoumání v delším časovém úseku. Zvláště problematická je schopnost poškodit čichový nerv – lze tedy předpokládat schopnost viru poškodit centrální nervový systém, ale opět potřebujeme na sledování této nebezpečnosti více času. /Možnost katastrofického scénáře, že se virus bude chovat jako priony – viz nemoc šílených krav…že by naše společnost byla do 20 let celkově dementní?/.

Vakcína zřejmě bude, ale nevyřeší situaci – tedy pokud se ukazuje, že protilátky nás chrání jen asi 3 měsíce. Bude drahá a asi ne hrazená pro všechny, opakované podání během roku asi taky nebude hrazeno.

Nezbývá tedy nic jiného, než se s Covidem naučit žít. A tady je právě ten prostor pro společenskou ale i osobnostní změnu. Na jaře jsme byli svědkem uzavírání různých rizikových provozů s následnou finanční kompensací státu. Někteří s něčím podobným počítají i na podzim a přizpůsobili se . Už teď plno zaměstnanců je zorganizováno do střídaní home officů. Jejich zaměstnavatelé dokonce tvrdí, že už v tom budou pokračovat i v „normální“ době. Obchody posílily své e-shopy…a opět se ukazuje, který obchod je konkurenčně stabilní, která značka bude opět vyhledávána, která značka patřila ke spotřební marnivosti a dlouho nevydrží na trhu a zanikne.

Společnost stojí na prahu další vlny pandemie, vlny, která se zdá být nebezpečnější / například zaplnění nemocnic, nemoci pracovníků v klíčových odvětví – jaderná elektrárna, plynárny/. Vláda musí hlídat svá klíčová strategická odvětví. Jenže my vidíme v přímém přenosu toto hlídání jako zmatečná, chaotická, měnící se a odporující si navzájem opatření. Není divu, že všichni obyvatelé jsou už z toho otráveni a nakonec, jako důsledek, pak nařízení nechtějí dodržovat.

Nyní se zavírají vysoké školy – jsou převáděny na formu distanční výuky. Chápu rozezlení rektora UK, že některé vysoké školy nejsou schopny distančně učit specifické dovednosti /např. lékaře vyšetřovat/. Zde bych opět podotkla, že zaspalo ministerstvo školství. Muselo přeci vědět, že na podzim, na jaře, příští rok na podzim…se situace s infekcí Covidem bude vracet a je tedy nutné provádět koncepční změny ve způsobu výuky, ne se pouze soustředit na vydávání pokynů, kde se mají ve školách nosit roušky…

Někteří z nás již pochopili, že nastává nutná a neodvratitelná přeměna fungování společnosti, někteří ještě ne. Tato změna již probíhá, náskok získá ten, kdo se rychleji do změn zařadí. Nelze čekat, že stát každý rok bude vyrovnávat finanční ztráty hospodám, barům, diskotékám. Sportovní utkání taky budou muset najet na jinou koncepci, určitě finanční sponzorství a platy tam již nebudou jako před Covidem…Bohužel, kulturní oblast se taky změní, je nutné najít jinou formu poskytování kulturních zážitků – prázdniny asi budou hlavní kulturní období.

Občané už nejsou disciplinovaní jako na jaře. Může za to chaos ve vládních nařízeních. Jenže Otázkou tedy je, co vláda teď nachystá, jak se odváží radikálně opět zkrotit rozjíždějící se epidemii infekce Covidem. Ekonomiku plošně nemůže zastavit, ale může nás zavřít doma a náš pohyb omezit pouze na cestu do práce, občas na nákupy. A večerní domácí klid.

Nevím tedy jaká nařízení nás všechny čekají, můžu si pouze přát, aby byla jasná, koncepční, vymahatelná, viditelná a dodržitelná. A hlavně si přeji, aby tato nařízení vyvolala tu žádoucí změnu trvalého charakteru ve společnosti, změnu, kterou nazveme evoluční. Protože jenom to nás může ochránit. A hlavně přeji všem pevné nervy a hodně zdraví v dalších dnech a měsících.

