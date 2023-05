Martin Komárek | Foto: Deník

Ty rámy a budky na přístupu k Hradčanům všechny svazovaly. Přes to, že policisté se chovali zdvořile a kontroly byly umírněné. Všichni si na to zvykli, jako by to odevždy a mělo trvat na věčné časy. Stačilo však trocha dobré vůle, fištrónu a energie, aby tyhle zbytečné hradby padly.

Je vždycky skvělé, když se bortí zábrany a svoboda dostává prostor.

V dějinném násobně a násobně větším měřítku se něco podobného odehrálo v roce 1989. Snad nikdo na světě, si nedokázal představit, že by ze dne na den zmizela Berlínská zeď. Najednou se však ukázalo, jak děsně jednoduché to je. A pak zmizelo i ruské impérium, jako by nikdy nebylo.

Padaly a padají i pomyslné bariéry. Svět se nezbořil, když ženy dostaly volební právo, ani když začaly sloužit v armádě. Zbořil by se, kdyby měly zaručeny stejně vysoké platy jako muži na stejném místě.

Mluvím o tom proto, že vedle odstraněných zábran a zažitých špatností jsou mnohé další. Vypadají nepřekonatelné a přeci mohou padnout hladce. Každý asi vidí trochu jiné, já tedy začnu svými. Stavební povolení mohlo být vydáváno do měsíce. Stačí dát limit do zákona. Prakticky veškeré fronty by mohly zmizet, kdyby například lékaři nebo česká pošta a veškeré úřady zavedli elektronické funkční objednávání.

Už dlouho se ví, jak je hloupý zákaz marihuany a psychotropních drog. Pořád se ale pronásledují a zavírají lidi za to, že tento nesmysl překračují. Policajti za to nemůžou. Podobně je jasné, že patnáctiletí jsou schopni volit i řídit auto. Stejně jim to není dovoleno.

Nebylo by nic snazšího, než odstranit ze škol zbytečné biflování, nesmyslné domácí úkoly a otravné vstávání na osmou hodinu. (Jasně poněkud složitější by bylo najít učitele, kteří umí finanční gramotnost, boj proti dezinformacím či rétoriku.) Píšu o veřejných potěmkinovských zdech, ale každý je má kolem sebe. prožluklé zvyky, které brzdí jeho samotného i jeho blízké a širší okolí. Možná i v tomhle by mohlo být odopevnění Hradu inspirací.

Pokud napíšu, že nejpevnější bariéry má každý sám v sobě, mohl bych být obviněn z tupého moralizování. Nebo ze zastydlého freudismu. Ale napíšu to, neboť je to pravda. Zvyky, které dodržujeme, firemní kultura, které se podvolujeme, jak se podceňujeme a vyčítáme si hlouposti, to jsou ničemné kontrolní rámy.