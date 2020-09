Pro některé spoluobčany i komentátory jsou to volby druhé kategorie. Autor tohoto textu ovšem zastává názor, že by se neměly podceňovat. Je ovšem škoda, že se v předvolební kampani opět řeší témata, ve kterých krajské samosprávy nemají skoro žádné kompetence a naopak, „syžety“, kde by se něco změnit dalo, jsou neprávem opomíjeny.

Autor je právník a publicista

Uvedu konkrétní příklad.

Nedávno jsem na při procházce centrem našeho města Brna viděl následující: Nejmenovaná praktická lékařka měla vyvěšenu na své ordinaci cedulku - Pro nemoc zavřeno, obracejte se na Lékařskou pohotovost - ÚN Ponávka.

Inu, i lékař může být nemocen. Obzvláště v dnešní „době covidové“.

Na první pohled logické opatření, ale když si uvědomíme, že to je jediná (!) Pohotovost pro celé Brno a široké okolí – aglomerace o pul milionu lidí, a navíc má otevřeno - od 17:00 do 6:00 hod. tak opravdu nevím, zda jde o vhodné systémové řešení.

Babičko vstávejte je jedna hodina v noci, půjdeme k doktorce…anebo, co by se stalo, kdyby např. sto pacientů od zmíněné lékařky ihned v 17.hod. obsadilo zmíněnou LP v ÚN? Kam by pak šli ostatní nemocní Jihomoravané?

A co když podobné odkazující cedule visí na více ordinacích po Brně? Eviduje to někdo? Koordinuje zdejší soustavu reálně někdo?

Fakt, že by se zdravotní systém pro obyčejné lidi, tedy pro ty, kteří nemají známé či příbuzné lékaře, (nejen) v Brně a okolí nějak lépe zorganizoval, o tom můžeme opravdu jen snít.

Nemohlo by se alespoň zajistit, aby tato jediná Pohotovost, pokud už jich v Brně nemůže být více, otevírala alespoň ve 14 hodin a ne až v 17 hod.?

Nedostatek lékařských pohotovostí přirozeně není doménou jen města Brna, ale jde o problém celostátní.

Laik si teď řekne, pro pět ran do poli(ti)ce, co to má společného s krajskými volbami. To si má snad zajistit město – zde tedy Brno. Chyba lávky.

Zřizování a organizaci lékařské pohotovosti (samozřejmě nejen v Brně a Jižní Moravě) má ze zákona na starosti kraj, ne město! Věděli jste to? Takže i toto by mělo být tématem pro budoucí krajské zastupitele a radní, které volíme letos v říjnu. Tedy již za pár dnů.

Ostatně tak jak se Deník věnuje regionálním a lokálním tématům, tak by i leckteří krajští politici měli sestoupit z výšin dolů – a věnovat se problémům jako je právě například zmíněná lékařská pohotovost. Tyhle volby nesmí být o vyřizování účtů – nesmí být o Babiších, Zemanech a Kalouscích, ale o skutečných každodenních problémech krajů.

