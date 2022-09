Sex na jihočeském venkově v raném novověku, Proměny intimity a lásky v moderní společnosti a sociologie, Zábava v televizním vysílání nebo například Asterix a římské hry. Možná si po přečtení těchto hesel říkáte, co to plácám. Hned to vysvětlím. Jde o ukázku předmětů vyučovaných nejstarší českou univerzitou – Karlovou univerzitou v Praze. Podobných více či méně bizarních předmětů by se na českých vysokých školách dalo najít víc.