Cítíte se dnes nějak volněji, lépe, lehčeji? Já ano. Mohou za to armádní veteráni, nezisková organizace Vlčí máky, občanská veřejnost, velvyslanec v Kábulu Jiří Baloun, ale také ministři obrany, vnitra, zahraničí a celá vláda.

Udělali to, co bylo správné. Během pár dnů vyslali do Afghánistánu tři speciály a dopravili do tuzemského bezpečí nejen všechny české diplomaty s rodinami, ale také 170 Afghánců, kteří v minulých letech pomáhali jako tlumočníci nebo místní zaměstnanci na českém velvyslanectví. Byla to povinnost, která má možná vojenský nebo zpravodajský rozměr, ale především šlo o základní lidskou slušnost.

Místopředseda SPD Radim Fiala řekl, že nevidí důvod těmto lidem pomáhat, protože věděli, do čeho jdou, a byli za to velmi dobře zaplaceni. Do čeho? Do dobrodružství, které je mělo zbavit nadvlády fanatických islamistů, ale skončilo jejich totálním vítězstvím?

Všichni mírumilovní a demokraticky smýšlející Afghánci uvěřili Američanům a spojencům, že jejich země má šanci. Zradily je vlastní elity, které si Západ vybral ke spolupráci. Narvaly letadla penězi a zbaběle utekly do bohatých arabských zemí.

Teď to Západ musí napravit. A rozhodně nepůjde jen o pár stovek uprchlíků.