Je to historická a pro Severoatlantickou alianci velmi povzbuzující zpráva. Tradičně neutrální země Finsko a ještě tradičněji neutrálnější Švédsko vyhodnotily hodnotu členství v NATO tak vysoko, že se rozhodly podat žádost o vstup do aliance. Důvodem je to, že se aliance ukázala jako jediná zásadní pojistka, kterou lze získat proti agresivnímu Rusku Vladimira Putina.