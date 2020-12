Rezervační systémy jsou nedokonalé, nepřehledné. Někdy vypadají, jako by je tvořil učeň, a ne počítačoví odborníci. A nabídka mnohde neodpovídá zájmu.

Antigenní testy jsou ale spolu s vakcínou tím, co může covid definitivně porazit. Nejsou sice tak přesné jako dosud užívané PCR testy, v jednom však lhát nemohou: spolehlivě odhalí toho, kdo přenáší virus. Navíc jsou rychlé: výsledek se lidé dovědí do dvaceti minut.

V podstatě by mohly fungovat i na hromadných akcích. Stejně lidé čekají, než projdou turniketem. Součástí procedury by byl antigenní test: Čistý? Prosím, pojďte dále. Negativní: Mazej do izolace.

Izolace je klíčové slovo. Koronavirus mohou přenášet i lidé, kteří se cítí zdraví nebo jen lehce nachlazení. Vláda by je měla motivovat, aby po „odhalení“ okamžitě nastoupili karanténu. Není to nic potupného, ani zvlášť tíživého. A je to obrovská pomoc pro druhé.

Stát by tedy měl zajistit co největší možnost testování. Je to krajně obtížné, protože zdravotnictví pracuje do krajnosti. Je to však důležité pro záchranu životů. Hned jak to půjde, nejlépe zítra, by mělo nastoupit očkování. Obojí nechť vláda doprovodí důvěryhodným a chytrým informováním.