Charkov není jen tak nějaké ukrajinské město. Za dob sovětského Ruska to bylo až do roku 1934 hlavní město Ukrajinské sovětské socialistické republiky a největší město Ukrajiny. Za druhé světové války se o něj vedly tuhé boje, v nichž bylo město dvakrát Rudou armádou osvobozeno a dvakrát opět dobyto nacisty. Dnes je to druhé největší město Ukrajiny a největší sídlo země, kde byla až dosud hlavním jazykem ruština.