Výstava dobových a sportovních vozů

Kdy: sobota 10.9. od 10.00

Kde: Brno, Mariánské údolí

Co: Mariánské údolí v Brně ožije v sobotu od deseti hodin výstavou dobových a sportovních aut všech kategorií. A to v bezprostřední blízkosti tradiční výletní restaurace Eldorádo. Kromě výstavy vozidel a různých soutěží bude připravený celodenní program pro děti i dospělé. Návštěvníky čekají například jízdy na koních, vyhlídkové lety vrtulníkem, expozice vojenské techniky, airsoftová střelnice, tábor vojáků druhé světové války, projekce historických fotografií, skákací hrad, trampolíny či malování na obličej.

South Bohemia Classic

Kdy. 10. 9.

Kde: Volary, náměstí od 9. hodin

Co: 170 posádek veteránů z deseti zemí se vydá přes Soumarský most a České Žleby na Kvildu a poté přes Český Krumlov do Kaplice, kde je čeká GRAND PRIX Kaplice.

HASPARTY 2022

Kdy: 9. až 11. 9.

Kde: Vyškov, letiště

Co: Mezinárodní setkání hasičů, záchranářů, policie, armády ČR a jejich příznivců.

42. Rally sraz Škoda

Kdy: 9. až 11. 9.

Kde: Běšiny, Eurocamp

Historic Jizera 2022

Kdy: 9. až 11. 9.

Kde: Železný Brod

Co: Jízda pravidelnosti automobilů

Wartburg veterán sraz

Kdy: 9. až 10. 9.

Kde: Hradec Králové, Orlice Park Shopping

Co: Setkání především s vozy IFA F9, Wartburg 3111, 312, 353, 1.3.

Zvíkov 2022

Kdy: 9. až 11. 9.

Kde: Zvíkov, kemp

Co: Jihočeské setkání sportovních vozů ŠKODA Felicia

Sraz vozidel československých

Kdy: 9. až 11. 9.

Kde: Plumov, ATC Žralok

Automobily od 60. po 90. léta minulého století.

Classic Drive 7

Kdy: 10. 9. Od 12 do 18 hodin

Kde: Praha 6, Obchodní centrum Šestka

Co: Přehlídka historických automobilů vyrobených v 50. až 90. letech minulého století i takzvaných youngtimerů.

Výstava historických vozidel

Kdy: 10. 9., 12. až 16. hod.

Kde: Nové Město nad Metují, zámek

O pohár města Soběslav

Kdy: 10. 9.

Kde: Soběslav

Co: Orientační soutěž historických vozidel

Kašnická traktoriáda

Kdy: sobota od 8.30

Kde: Kašnice

Co: Spolek Kašnické děvčice spolu s obcí pořádají v sobotu v Kašnici na Břeclavsku třetí ročník Traktoriády. Sraz traktorů je v půl deváté ráno, v deset vyjede spanilá jízda ze společnosti Roživa na hřiště pod Kopce, kde bude následovat kolem poledne další program a soutěže. Vstupné je sto korun, registrační poplatek pro účastníky 200 korun. Výtěžek z akce pomůže devítiletému těžce postiženému chlapci.

S veteránem do ráje

Kdy: 10. 9.

Kde: Sedmihorky u Turnova

Co: Auto-moto turistická orientační soutěž.

Záhorský sraz oldtimerů, sportovních vozů a historických motocyklů

Kdy: 10. 9.

Kde: Paršovice

Socialistik Dragster

Kdy: 10. 9.

Kde: Katusice

Co: Sprinty motocyklů Jawa, ČZ, MZ a dalších na 200 metrů.

Veterán Tour

Kdy: 10. 9.

Kde: Rohozec, pivovar

Co: Orientační jízda historických vozidel.

Historici v Roudnici

Kdy: 10. 9.

Kde: Roudnice nad Labem, zámek

Co: Výstava historických vozidel.

Na koni ke koni

Kdy: 10. 9.

Kde: Branžež, hospůdka Na křižovatce

Co: Sraz motocyklů do 50 ccm.

Těškovská traktoriáda

Kdy: 10. 9. od 12. hodin

Kde. Těškov

Strmý vrch

Kdy: 10. 9.

Kde: Chýnov

Sraz, výstav a jízda historických vozidel

Kdy: 10. 9.

Kde: Ostrovánky

Kolštějnský okruh

Kdy: 10. až 11. 9.

Kde: Branná u Šumperka

Co: Závod historických motocyklů a sidecarů.

Ecce Homo Historic

Kdy: 10. až 11. 9.

Kde: Šternberk

Co: Výstava a jízda pravidelnosti historických vozidel do vrchu.

Autohifi a tunning sraz

Kdy: 10. až 11. 9.

Kde: Soběslav, autokemp Kavánky

Podzimní vyjížďka strojů minulého tisíciletí s burzou

Kdy: 11. 9.

Kde: Telč

