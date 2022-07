Auto si můžete ze všech úhlů prohlénout v naší fotogalerii.

Bohužel to však není model, který by si mohl koupit zákazník v běžném autosalonu a pak s ním jezdit po veřejných komunikacích, nýbrž čistokrevný závodní speciál. Stejně jako předchůdce, který byl odvozený z Fabie třetí generace, je i nová Fabia RW Rally 2 určená pro automobilové soutěže skupiny WRC 2. Přesto je to opravdu zásadní událost. Předchůdce této novinky se totiž stal nejúspěšnějším a také nejprodávanějším soutěžním speciálem ve své kategorii.

Na rozdíl od běžných Fabií má tento model pohon všech čtyř kol a výrazně silnější motor. Pod kapotou se nachází zbrusu nový agregát, který je odvozen z toho v Octavii RS. Má sice oproti tomuto silničnímu vozu nižší zdvihový objem čtyř válců, ale stejně jako on je přeplňován turbodmychadlem a je schopen poskytnout výkon 214 kW (289 koňských sil). Točivý moment dosahuje hodnoty 430 Newtonmetrů.

Na rozdíl od vozů nejvyšší rallyové kategorie se při jízdě využívá výhradně energie ze speciálního druhu benzínu. Ten je vyroben z biosložky získané z biologického odpadu a syntetické částí. Vzniká pomocí obnovitelných zdrojů energie elektrolýzou ze „zeleného"vodíku a CO2 získaného ze vzduchu a z průmyslových procesů. Z těchto složek se v laboratoři míchá 100% obnovitelný benzin bez fosilních složek.

Palivo je uloženo ve speciální nádrži, která má objem 82,5 litrů. Vzhledem k tomu, že při rychlostních zkouškách spotřebovává motor zhruba šedesát litrů na sto kilometrů, vystačil by její obsah v plném nasazení vozu pouze na zhruba sto třicet kilometrů.

Zásadní zvýšení přítlaku pro rychlejší průjezdy zatáčkami

V závislosti na volbě převodových poměrů se počítá maximální rychlosti do 200 kilometrů v hodině. Motor je spojen s pětistupňovou sekvenční převodovkou. Spojka se během jízdy nepoužívá. Přesto v autě spojkový pedál je. Využívá se jen při rozjezdech či při pomalé jízdě. Například při parkování.

Žádné elektronické asistenty pilotovi při závodění nepomáhají. Veškerá čidla jsou určena pouze k monitorování stavu. Například podávají informaci o tlaku v brzdách, stavu paliva a podobně.

Tvůrci vozu si díky prodloužení rozvoru, který má Fabia IV výrazně delší než její předchůdkyně, slibují zklidnění zadní partie při řízení. Rovněž má být novinka podstatně rychlejší v zatáčkách. To je zase zásluha téměř zdvojnásobení dřívějších hodnot příttlaku.

Pilota a jeho spolujezdce pro případ nehody chrání bezpečnostní rám, který je svařený z 35,8 metru ocelových trubek. Pro případ požáru je samozřejmě instalovaný samočinný systém pro motorový prostor i kabinu.

Mezi nové prvky výbavy vozu patří velký displej, na kterém lze promítat také video. Častěji v akci však bude mezinápravová spojka, která se aktivuje zatažením zadní brzdy. Díky tomu by se pilotovi mělo ještě snáze podařit rychle a přesně vykroužit opravdu ostré zatáčky.

Při přípravě nového vozu Škoda Fabia RS Rally2 na první soutěžní jízdy absolvoval tým rozsáhlý testovací program na asfaltu, šotolině a sněhu, který trval téměř rok.Od léta 2021 probíhaly testovací jízdy v České republice, Francii, Itálii, Chorvatsku, Německu, Belgiia Španělsku a také v extrémních zimních podmínkách na severu Finska. Testy probíhaly již od léta loňského roku.