Chystali jste se loni na dovolenou, a dokonce ji máte již zaplacenou, ale překazily vám ji vládní koronavirová opatření? Pokud jste se dosud s cestovní kanceláří nedohodli na tom, kam se vydáte na její náhradu, je na čase zbystřit.

Cestování v době koronaviru | Foto: Deník/Michal Bílek

Cestovky mají totiž již jen pár dnů na to, aby se s klienty dohodly na náhradě zájezdů za ty, jež se loni od 20. února do konce srpna nemohly uskutečnit kvůli koronaviru. Na základě speciálního zákona zvaného lex voucher na ně mají jejich zákazníci nárok do konce srpna. Těm, kteří si náhradu nevyberou, potom musí do dvou týdnů jejich zaplacené peníze vrátit.