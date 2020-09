Chorvatsko bylo jednou z mála evropských zemí, kterým se podařilo v květnu snížit počet nových případů covidu-19 na nulu. Nyní je příkladem, jak letní turismus spustil druhou vlnu nákazy zasahující většinu kontinentu, píše americký deník The Wall Street Journal.

Turista sleduje odletovou tabuli na letišti ve Splitu | Foto: ČTK / ČTK

Pád z pozice idolu z plakátu do role epicentra nákazy přišel poté, co se vláda v obavě z hospodářských dopadů rozhodla začátkem léta otevřít hranice a lákat zahraniční turisty, kteří tvoří pilíř chorvatské ekonomiky. Poté, co se v zemi nakazili, odvezli si návštěvníci virus domů.