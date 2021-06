Zavřené hranice, komplikace na letištích, omezený provoz hotelů v letoviscích po celém světě na jedné straně, přeplněné kempy a pláže na Mácháči a dalších českých, moravských a slezských turistických destinacích na straně druhé. Taková byla pro většinu z nás letní dovolená roku 2020, kdy sice odezněla „první“ vlna pandemie, ale svět byl řešení problému s covidem-19 ještě hodně daleko.

Nyní je pandemická situace v mnohém odlišná. Lidé se proti covidu očkují, statistiky pandemie se vylepšují a státy na to reagují uvolněním restrikcí. A platí to také pro oblíbené cíle českých dovolenkářů. Proto jsme pro vás zjišťovali, jaká tedy bude letošní dovolená.

Buďte připraveni

Dobrou zprávou je, že letos snad již bude dostupná velká část nejčastějších letovisek, kam tuzemští cestovatelé vyrážejí. A to se odráží v rostoucím zájmu o dovolené v zahraničí u tuzemských cestovek.

„Zájem o zájezdy v poslední době výrazně roste. V posledních týdnech prodáváme o 20 až 30 % víc zájezdů než ve stejnou dobu v roce 2019, tedy ještě před covidem. Celkově očekáváme, že bychom se letos mohli dostat na zhruba 60 % objemu prodaných zájezdů roku 2019,“ prozrazuje mluvčí jedné z největších cestovních kanceláří u nás CK Fischer Jan Bezděk.

Připomíná, že letošní sezona je stále ovlivněná covidem, ale pro klienty to nakonec může být výhoda. „Ani letos ještě celkově nevyjede k moři tolik lidí jako v době před covidem, takže pláže nebudou tak naplněné jako v předchozích letech. Jinak věříme, že letošní sezona proběhne standardním způsobem. Hotely už si zvykly na dodržování hygienických pravidel a kromě roušky ve vnitřních prostorech hotelu tato opatření na klienty nijak negativně nedopadají,“ dodává Bezděk.

Podle něj se cestovatelé nemusejí bát nějak zásadně jiných pravidel, než která jsou zvyklí dodržovat doma. „Hotely dbají na důkladné čištění a dezinfikování společných prostorů, zároveň jsou uzpůsobené k tomu, aby bylo možné dodržovat rozestupy. Klientům je všude k dispozici dezinfekce a upravený je také all inclusive režim, kdy jídlo na talíř servírují číšníci. Oproti loňskému létu už mají hotely tento systém pevně zaběhnutý a z hlediska organizace je tedy nijak nepřekvapí,“ vysvětluje zástupce CK Fischer. A dodává, že by však klienti měli především sledovat aktuální informace o opatřeních v zemi, do které směřují.

Občanka stačit nebude

Zatímco ještě nedávno nám na cestu k moři do Chorvatska, Řecka či Itálie stačila jen občanka, letos to bude složitější. Státy Evropské unie ladí finální podobu takzvaného covid pasu, jímž budete moci potvrzovat svou bezinfkečnost. Většina států EU (ale i dalších z oblíbených destinací) se shodla, že by za bezpečného člověka měl být považován ten, kdo má ukončené očkování nejméně dva týdny, prodělal covid před maximálně 6 měsíci nebo má negativní test. U poslední varianty však již nepanuje shoda, vždy bude záležet na daném státě, který typ testu a jak starý bude uznávat.

„Pravidla, která je potřeba při cestování dodržovat, vycházejí jednak z pravidel každé destinace a při návratu pak na tom, v jaké skupině je daná země zařazená na české cestovatelské mapě. Klientům doporučujeme, aby situaci sledovali. My neustále aktualizujeme informace na našich stránkách, aby klient věděl, s čím může počítat. Celkově se ale pravidla uvolňují a věříme, že tento trend bude pokračovat,“ připomíná Jan Bezděk.

Některé státy podmínky mírně upravují. A například pro země sousedící s Českou republikou bude brzy platit, že člověk pro ně bude bezproblémový již tři týdny po první dávce vakcíny. A totéž plánuje zavést také Chorvatsko. Tam tradičně zamíří nejvíc tuzemských dovolenkářů a volné kapacity se rychle ztenčují.

Lze tak vyzkoušet dříve nepředstavitelnou alternativu, kterou nabízí dovolená přímo na lodi. Že je to absurdně drahé? To vyvrací spoluzakladatel a ředitel společnosti BoatAround.com pronajímající lodě v různých koutech světa Pavel Pribiš. „Češi za týden zaplatí v průměru 3000 eur, tedy necelých 78 tisíc korun. V osmi lidech tak vyjde týden na lodi každého na necelých 10 tisíc. Po informaci o tom, že budou covid pasy, narostla poptávka po dovolené na jachtě o polovinu. V rezervacích jachet se Češi dělí o první místo spolu s Němci.“

Levná, nebo drahá dovolená?

Pro dovolenou stejně jako jinde v životě platí, že peníze jsou až na prvním místě. Dovolená pro čtyřčlennou rodinu se může vyšplhat k částce, která může být likvidační, zvláště v době, kdy hrozí celosvětová hospodářská krize. Pozitivem je silný kurz koruny, která by nám mohla alespoň částečně hrát do karet. V konečné ceně se však přece jen projeví omezení spojená s pandemií.

Text vyšel i v tištěné sobotní příloze Deníku s názvem Víkend

„Momentálně jsou ceny nastavené velmi nízko. Letos se ale nedá předpokládat, že by ceny v last minute období ještě klesaly, jako tomu bývalo v minulých letech. Důvodem je hlavně kapacita, protože hotely kvůli dodržování hygienických opatření nemohou využít 100 % svých kapacit, zároveň je ale velký hlad po cestování, a tak se budou místa rychle plnit a pár dní před odletem už klienti nebudou mít tak široký výběr jako dřív,“ připomíná Jan Bezděk.

Naopak lidem, kteří chtějí k cestě na dovolenou využít vlastní vůz nebo třeba vypůjčený karavan, by se dovolená mohla prodražit. „Roste totiž cena benzinu a při cestě k Jadranu může rozdíl oproti loňskému létu činit zhruba 400 korun,“ vypočítává ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Nečekanou komplikaci pak může přinést dovolená s dětmi. Ty totiž zatím nečeká žádné očkování, budou tak muset podstoupit test. Česká vláda i proto garantovala, že zdravotní pojišťovny proplatí každému člověku až čtyři testy měsíčně – dva antigenní a dva PCR.

Zůstat doma

Velká část cestovatelů k moři však navzdory uvolněním letos raději sáhne po relaxu v tuzemských luzích a hájích. I zde však je třeba počítat s nejrůznějšími opatřeními. Hotely a peziony mají omezenou kapacitu, totéž platí pro odpočinková či wellness zařízení, sportoviště, bazény, sauny. I „doma“ lidé musejí prokázat bezinfekčnost, a to stejným způsobem jako v evropských zemích.

Přesto hotely zvláště v populárních destinacích hlásí, že letošní léto by snad mohlo být docela úspěšné. Například Jaroslava Orságová provozující Penzion U Pily na šumavské Kvildě potvrzuje, že ještě nějaké volné kapacity má, ale velká část je již zarezervovaná.

„My sázíme především na stálé klienty, kteří sem jezdí již dlouhá léta. Ti se samozřejmě chtějí opět vrátit. Ale zkusit to mohou i ostatní, ještě nějaké místo je,“ říká Orságová. Ta se pak nejvíc obává případných změn vládních nařízení na poslední chvíli. „Dozvědět se nějaké zásadní změny v pátek pozdě večer s tím, že mají platit od soboty nebo pondělí, to zkrátka není normální,“ uvádí na adresu vládních opatření.

Chorvatsko – země Čechům zaslíbená

V minulých letech do Chorvatska ročně směřovalo na 800 tisíc Čechů. Loni ale kvůli pandemii jejich počet jen lehce přesáhl půl milionu. Podnikatelé v turistice očekávají, že jich letos bude o deset až dvacet procent více.

„Podle posledních zpráv z cestovních kanceláří to ale vypadá, že by to číslo mohlo být ještě lepší,“ odhadl pro Deník Luděk Hladiš z Chorvatského turistického sdružení.

Do Chorvatska tradičně velká část Čechů zamíří vlastním vozem, podobně jako v posledních letech ale mohou využít i speciálně vypravených vlaků. Další možností je i letecká doprava – podle aktuálních informací budou během sezony letecké společnosti nabízet zhruba tři tisíce míst týdně.

3 otázky pro…



Kam letos Češi nejčastěji zamíří? A co bude s vouchery za neuskutečněné zájezdy? Odpovídá mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.



Jaké budou nejvyhledávanější destinace? kromě Chorvatska a Slovenska?

Na špici zájmu se drží prověřené nace, do kterých se Češi i rádi vracejí, řecké ostrovy jako Kréta, Rhodos, španělská Mallorca, ale také Egypt, Tunisko nebo Turecká riviéra.



Vrací se nějaká destinace, která loni uzavřená?

Do Turecka se loni nedalo cestovat vůbec, přitom je to jedna z velmi oblíbených destinací, o kterou by letos mohl být obrovský zájem. Záležet to bude i na aktuálních podmínkách na začátku letních prázdnin.



Oznámili jste, že budete proplácet nevyužité vouchery. Je o to zájem, nebo naopak roste zájem přetáčet je v reálné zájezdy?

Klienty začneme sami kontaktovat ve druhé polovině června a nabídneme jim využití voucheru na zájezd nebo v případě, že nebudou chtít letos cestovat, vrácení peněz. Přijde nám to jako férový krok vůči klientům, kteří loni o dovolenou kvůli covidu bohužel přišli. Vzhledem k výrazně rostoucímu zájmu očekáváme, že si většina lidí vymění voucher za zájezd. Ten, kdo ale nebude chtít cestovat, dostane svoje peníze ještě dřív před zákonnou lhůtou.