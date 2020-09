Občané V4 budou moci i nadále do Maďarska. Podmínkou je negativní test

Občané zemí visegrádské čtyřky (V4), tedy Češi, Poláci a Slováci, budou moci i po dnešku vstoupit do Maďarska, pokud předloží negativní test na koronavirus, který nebude starší než pět dnů. Uvedl to podle agentury MTI maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Maďarsko zakázalo od 1. září do země vstup cizincům kvůli rostoucímu počtu případů nákazy koronavirem.

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjarto | Foto: ČTK / ČTK

"Češi, Poláci a Slováci, kteří si dříve rezervovali ubytování v Maďarsku, k nám mohou přijet s negativním testem, který nebude starší než pět dní," napsal Szijjártó na facebooku. Dodal, že Maďarům, kteří si zarezervovali dovolenou ve visegrádských zemích, bude negativní test na koronavirus stačit, aby se po návratu domů vyhnuli karanténě. Ministr připomněl, že český premiér Andrej Babiš a jeho maďarský protějšek o situaci v pondělí jednali na schůzce v Bledu ve Slovinsku a dohodli se na výjimce pro české občany, kteří si již zarezervovali zářijové pobyty v Maďarsku. Dodal, že premiéři dopodrobna probírali maďarská opatření a Česko poskytlo záruky ohledně vlastních kroků. Později tato výjimka podle ministra zahrnula i polské a slovenské občany, vzhledem k úzké spolupráci V4 v boji proti koronaviru. Maďarsko zavírá hranice: RegioJet ruší spoje, ČD pojedou s omezeními Přečíst článek › Mluvčí Evropské komise Christian Wigand dnes řekl, že eurokomisař pro spravedlnost Didier Reynders a eurokomisařka pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová pošlou Maďarsku dopis, v němž dají najevo, že "pokud jde o omezení cestování, nelze různé skupiny občanů EU diskriminovat". Oba požadují, aby Budapešť okamžitě zrušila všechna opatření, která jsou v rozporu se základními principy unijního práva. Maďarsko, které má 9,7 milionu obyvatel, patří mezi země s poměrně nízkým počtem nakažených koronavirem. Celkem eviduje 6257 infikovaných, z nich 616 zemřelo. Za poslední den testy koronavirovou infekci potvrdily u 118 lidí. Nicméně i zde nových případů přibývá rychleji než v uplynulých týdnech, o víkendu země zaznamenala rekordní denní nárůst počtu nemocných. Cestovní kanceláře testy do Maďarska proplácet nebudou Tuzemské cestovní kanceláře (CK) testy na covid-19, jejichž negativní výsledek je ode dneška spolu s potvrzením o zakoupeném zájezdu pro vstup do Maďarska podmínkou, proplácet nebudou. Mnoho lidí je podle nich ochotných si testy uhradit na vlastní náklady, ostatní cesty ruší. V září podle CK začíná sezona wellness pobytů, na které se vypravují tisíce Čechů. CK doufají, že restrikce ze strany Maďarska na konci září skončí. Vyplývá to z ankety ČTK mezi CK. CK Hungariatour, která se specializuje na Maďarsko a Slovinsko, měla podle své vedoucí Lucie Jirušové v září do Maďarska vypravit 3000 klientů. Ve srovnání s loňskem je to podle ní zhruba o 30 procent méně. "Momentálně informujeme klienty o aktuálních podmínkách pro vycestování do Maďarska, někteří klienti jsou ochotni si test zaplatit a někteří požadují zájezd zrušit," uvedla Jirušová. Lidé, kteří zájezd zruší čtyři a více dní před nástupem, zaplatí 1000 korun. Úhrada za pojištění léčebných výloh a storno je nevratná. V termínu kratším než tři dny mohou klienti zájezd zrušit podle platných všeobecných obchodních podmínek, uvádí CK na webu. "Maďarsko a především koupání v teplých termálních maďarských lázních patří v chladných podzimních dnech tradičně k oblíbeným formám autokarové dovolené především našich seniorů," uvedla mluvčí Čedoku Eva Němečková. CK podle ní jen do lázní Harkány vypravuje čtyři až šest autobusů každý týden. Všechny zájezdy se podle Němečkové uskuteční. "Většina klientů, kteří mají cestovat na konci tohoto týdne, již dnes testy absolvovala nebo se k testování chystají v nejbližší době," dodala. Nová eRouška bude do dvou týdnů, varuje před setkáním s nakaženým Přečíst článek › CK Travel Family měla podle svého jednatele Ivana Lackoviče v září prodány zájezdy do maďarských lázní zhruba pro 40 klientů. Většina je podle něj zrušila. Lidem, kteří se rozhodnout do země vycestovat, doporučuje mít s sebou nejen vytištěný ubytovací voucher s názvem ubytovacího zařízení a jeho adresou, ale i smlouvu o zájezdu, kterou mohou doložit, že rezervaci uskutečnili před 1. zářím. "Jsme rádi, že se podařilo alespoň vyjednat tuto výjimku pro české občany. Bohužel tato unáhlená rozhodnutí o uzavření hranic fakticky ze dne na den jsou dalším pomyslným hřebíčkem do rakve stávající turistické sezoně. Věříme, že toto opatření pomine 30. září a od 1. října budou moci Češi vyrazit na podzimní dovolenou do Maďarska bez jakýchkoli omezení," uvedl Lackovič. V dočasné uzavření maďarských hranic doufá také Alexandra Konvalinková z CK Metal. Právě podle ní začíná sezona wellness pobytů, která trvá do března. Testy na koronavirus podle ní nelze klientům proplácet. Kvůli pandemii prodeje zájezdů do Maďarsky klesly meziročně až o 70 procent.

