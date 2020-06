Ke svým sedmdesátým narozeninám si nadělil cestu na oba zeměpisné póly. Řeč je o teď již dvaasedmdesátiletém Zdeňku Chvoji, který tak vytvořil světový rekord. Výkon nejstaršího muže, který dosáhl nejjižnějšího a nejsevernějšího bodu na zeměkouli, zaznamenali ve čtvrtek 28. května komisaři z Agentury Dobrá den Pelhřimov do České databanky rekordů.

Zdeněk Chvoj si ke svým sedmdesátým narozeninám nadělil cestu na oba zeměpisné póly. Vytvořil tak světový rekord. | Foto: Deník / Denisa Šimanová

„Říkal jsem si, kdo ví, kam se ještě podívám, tak bych za tím svým cestováním měl udělat nějakou tečku. Přemýšlel jsem, co by to mělo být a napadlo mě, co se takhle podívat na severní pól,“ napadla Zdeňka Chvoje z Prahy poměrně odvážná myšlenka.