"Vzhledem k epidemiologické situaci a tomu, že nárůsty nových případů jsou u nás výrazně vyšší než v sousedním Německu, lze předpokládat, že toto rozhodnutí skutečně zítra (ve středu) může padnout," prohlásil Petříček. V pondělí o situaci na okraj nynější bruselské schůzky ministrů zahraničí Evropské unie jednal se svým německým protějškem Heikem Maasem.

Německo již má na seznamu rizikových míst Prahu a Středočeský kraj. Zařazení do "červené listiny" ale neznamená, že Německo pro obyvatele dotčených regionů uzavírá hranice. Lidé však nyní při cestě z rizikových oblastí do země musí mít negativní test na koronavirus. Pokud ho nebudou mít, musí nastoupit do karantény a nechat si rozbor udělat v Německu.

Označení země za rizikovou rovněž neznamená, že do ní Němci nemohou cestovat, spolková vláda a také jednotlivé německé spolkové země nicméně doporučují, aby se lidé těmto regionům pokud možno vyhnuli.

Informace, kam a za jakých podmínek se smí vycestovat, najdete ve speciálu Deníku ZDE

Detaily plánu zatím Německo dolaďuje. Je však podle Petříčka pravděpodobné, že podmínky pro vstup do Německa budou pro lidi přijíždějící z dalších českých krajů podobné, jako pro Prahu a Středočeský kraj.

Česko žádá výjimky

Česko se podle Petříčka bude snažit vyjednat, aby pravidelné testování nemuseli podstupovat například lidé, kteří jezdí za prací do příhraničních oblastí, studenti nebo lidé, kteří jezdí za hranici na nákupy.

"Pro nás bude především důležité, aby toto rozhodnutí nemělo dopad na pendlery, na lidi, co jezdí za studiem, za prací do Německa, ale třeba také na malý příhraniční styk, na lidi, co k nám jezdí nakupovat," vyjmenoval šéf české diplomacie. ČR se podle něj rovněž bude snažit, aby měl nový německý krok co nejmenší dopad na českou ekonomiku a na přeshraniční přepravu.

Podle náměstka Martina Smolka bude výjimka z povinnosti předložit negativní test pro pendlery platit přinejmenším do 1. října. Druhou výjimku pak bude mít prozatím tranzitní doprava a řidiči v mezinárodní dopravě.

V případě malého pohraničního styku bude podle Smolka důležitý postoj Saska a Bavorska. Saské ministerstvo zdravotnictví dnes uvedlo, že dál počítá se současnou výjimkou, kdy pendleři nemusí předkládat negativní test a ani pro ně neplatí karanténa, pokud nemají příznaky covidu-19.

Podle šéfky Asociace pendlerů České republiky Zuzany Vintrové do Německa z Česka dojíždí za prací okolo 60 tisíc lidí. Závisí na nich část firem v německém pohraničí. Zástupce sdružení Pendleři bez hranic doufá, že pendleři dostanou nakonec výjimku.

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) uvedli, že Česko potřebuje, aby obchodní cesty do Německa mohly nadále pokračovat bez větších omezení, nejlépe aby se na ně nevztahovala povinnost předložení negativního testu na covid-19. Testování by podle nich znamenalo administrativní i finanční zátěž.

Vlaky a autobusy budou podle zástupců Českých drah a společností RegioJet a FlixBus jezdit do Německa zatím bez omezení. Dopravci chtějí počkat na vývoj poptávky, podle ní následně v příštích dnech rozhodnou o případném snížení kapacit nebo počtu spojů.

Dvě kritéria

V Česku nadále skokově přibývá nových případů nakažených koronavirem. V pondělí hygienici zaznamenali 1476 nových pozitivních případů, tedy zhruba o 500 více než v neděli. Od počátku nákazy zemřelo 522 lidí. Hospitalizovaných je 494 pacientů, z toho 101 ve vážném stavu, což je nejvíc od začátku epidemie.

Aktuálně má v Česku covid 24 817 lidí. I když má většina mírný průběh nemoci, pro některé státy Česká republika nesplňuje kritéria "bezpečných zemí".

K zapsání na seznam stanovilo Německo dvě kritéria. Tím základním je překonání hranice 50 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Druhým vodítkem je rychlost šíření nákazy v porovnání s přijatými protiopatřeními. Pokud Německo vyhodnotí situaci jako dramatickou, i když první kritérium splněno nebylo, může být oblast označena jako riziková.