Nizozemsko zařadilo Českou republiku mezi rizikové země z hlediska epidemiologické situace. Lidé tak musí po příjezdu z Česka v Nizozemsku do karantény, a to i s negativním testem na koronavirus.

Testování na Covid-19. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

"Osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, nikoliv pouze z Prahy, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény, a to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19," informovalo ministerstvo zahraničí.