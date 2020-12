Zdroj: Shutterstock

Německo

Vjezd do země jen kvůli lyžování je prakticky nemožný. Pokud byste tam chtěli zůstat déle, musíte do karantény a následně na testy, každá spolková země to má trochu jinak, ale obecně platí, že dříve než za 5 dní se na testy nedostanete. Hranice sice zůstávají otevřené, probíhají však namátkové policejní kontroly ve vnitrozemí. Za porušení jednotlivých zemských nařízení hrozí vysoké pokuty. Omezení určitě budou platit do začátku ledna.

Sice se mělo během Vánoc v Německu od přísných pravidel trochu ustupovat, opak je spíše pravdou. Čísla nejsou dobrá. V Bavorsku zavedli dokonce částečný zákaz vycházení. Mimo provoz jsou restaurace, kina, divadla i volnočasová zařízení. Omezena jsou rovněž soukromá setkání rodin a známých, a to na pět lidí z nejvýše dvou domácností. Všude se samozřejmě musí s rouškou, kromě volné přírody.

Lyžařská sezona kvůli covidu v Německu ještě nezačala a podle všeho to vypadá, že do konce tohoto roku ani nezačne, co bude dál, je ve hvězdách. Opatrní sousedé dokonce uvažují, že si lockdown prodlouží až do poloviny ledna. Nic ale není definitivně rozhodnuto.

Garmisch Partekirchen, Alpy

Délka všech sjezdovek ve středisku: 40 kilometrů

Sjezdovky modré/červené/černé: 12/18/10 kilometrů

Počet sjezdovek: 23

Počet lanovek a vleků: 17

Cena denního skipasu: 46 euro

Nadmořská výška střediska: 707 – 2960 m. n. m.

Předpokládané zahájení sezony 2020/2021: jakmile to opatření proti šíření covid-19 dovolí

Atrakce: sjezd ikonickou sjezdovkou Kandahar

Web střediska: zugspitze.de

Grosser Arber, Šumava

Délka všech sjezdovek ve středisku: 12 kilometrů

Sjezdovky modré/červené/černé: 4/4/2 kilometrů

Počet sjezdovek: 10

Počet lanovek a vleků: 9

Cena denního skipasu: 35 euro

Nadmořská výška střediska: 1050 - 1456 m. n. m.

Předpokládané zahájení sezony 2020/2021: jakmile to opatření proti šíření covid-19 dovolí

Atrakce: Kinderland a sáňkařská dráha v areálu

Web střediska: arber.de

Altenberg – Cínovec, Krušné hory