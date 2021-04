Celé oblasti dal jméno hrad Kokořín. Nachází se zhruba deset kilometrů severovýchodně od Mělníka nad říčkou Pšovkou v Dokeské pahorkatině, u obce Kokořín. Není to typický hrad na kopci viditelný z velké dálky. Při cestě z některých směrů hrad spatříte, až budete opravdu blízko. Válcová vyhlídková věž Kokořína je vysoká 38 metrů. Hradní palác byl během rekonstrukce zvýšen o jedno patro a zastřešen. Pokud je hrad otevřen, můžete si prohlédnout památník K. H. Máchy a expozici českého romantického umění z 19. století.

Geologicky patří Kokořínsko k České křídové pánvi. Tu tvoří druhohorní usazeniny, a to převážně hrubozrnné pískovce. Pískovce se zde usadily před 80–90 miliony let, kdy oblast pokrývalo pravěké moře. Do pískovcových plošin jsou hluboce zaříznutá kaňonovitá údolí, na jejichž okrajích se zvětráváním vytvořila četná skalní města.

Šikovný kuchař

Nad obcí Želízy objevíte několik skal s vytesanými obličeji. Jedná se o Čertovy hlavy, které před téměř 200 lety do pískovce vytesal sochař Václav Levý. Ve svém pozdějším věku dosáhl Václav Levý velkých úspěchů a je považován za zakladatele českého moderního sochařství. Pískovcové skály ale sekal obyčejným krumpáčkem ve volném čase, když byl v mládí zaměstnán na zámku v Liběchově jako kuchař. Jsou to opravdu obří sochy a pan sochař možná nějakou smlouvu s čertem měl, když dokázal ve své době sochat v takové výšce. Ke skalám dojdete z obce ani ne za 15 minut po modré značce, ale zadýcháte se, je to hodně do kopce. V obci využijte nějaké dovolené parkovací plochy, ať neblokujete někomu vjezd k domu.

Skalní reliéfy a jeskyně Harfenice jsou pojmenovány podle dívky s harfou sedící vedle monumentálních reliéfních hlav. Stejně jako další díla poblíž byla vytesána sochařem Václavem Levým v letech 1840–1845. Nedaleko od sedící harfenice můžete nalákat děti na prohlídku reliéfu hada a vytesanou hlavu Sfingy. Původně byste na tomto místě spatřili reliéf císaře Františka Josefa I., avšak po roce 1918 z něj byla vytesána Sfinga.

Přírodní zajímavosti

Kokořínský důl je hlavní údolí Kokořínska, které je 14 kilometrů dlouhé. Přírodní rezervace se pyšní spoustou přírodních zajímavostí. K nejznámějším z nich patří Pokličky, „hřibovité“ skalní sloupy ležící přibližně dva kilometry od hradu Kokořín. Tyto „přerostlé houby“ vznikly zvětráváním pískovcových skal, kdy tvrdší horní vrstva s obsahem železa lépe odolává erozi než spodní skály. Nejkrásnějšími místy Kokořínského dolu od Romanova nedaleko Pokliček vede také Cinibulkova stezka. Tato naučná stezka začíná u Městských lázní ve Mšeně a po 9 kilometrech cesty krásnou kokořínskou přírodou se do Mšena opět vrací. Na projití celého okruhu budete potřebovat minimálně tři hodiny.

Uměle vytesaná jeskyně Klemperka, jedna z větších podzemních prostor Kokořínska, se nachází mezi obcemi Truskavna a Kokořín. Do jeskyně se vstupuje po žebříku nebo po vysekaných schodech úzkým komínem. Klemperka byla vytesána podél vodorovné pukliny v kvádrových pískovcích 5 metrů vysoko nad současným dnem údolí. V zimě jenom nahlédněte na vstupní část, ale v suterénních částech nerušte klid přezimujících netopýrů. Pěšky se ke Klemperce od Kokořína dostanete po modré turistické značce z obce Kokořín. Na začátku Truskavenského dolu odbočte vpravo na žlutou značku, odtud je to k jeskyni už kousek.